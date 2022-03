Il vice di Simone Inzaghi, Farris, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita dopo la grandiosa vittoria contro la Salernitana

L’Inter ritrova i gol insieme alla vetta della classifica e lo fa come meglio non poteva. Superba cinquina alla Salernitana, grazie alla tripletta di Lautaro e la doppietta di Dzeko. La ‘Beneamata’ ha scaricato tutte le tensioni accumulate nell’ultimo periodo negativo, regalando una prestazione maiuscola.

Inzaghi non si è presentato ai microfoni del post partita nuovamente per la perdita della voce. Al suo posto il vice Massimiliano Farris, che ha parlato così a ‘Dazn’: “Se questa vittoria spezzia i dubbi? Più quelli dell’ambiente che i nostri, perché noi sapevamo la forza di questa squadra vedendo i giocatori tutti i giorni all’allenamento. È vero che abbiamo avuto un periodo di flessione. Era semplicemente una questione mentale, i dati non mostravano nulla che avesse a che fare con una flessione fisica“.

LAUTARO: “Ha sofferto. Tiene molto a questa maglia e soprattutto vuole sempre aiutare i compagni. Il gruppo è molto compatto, hanno sottolineato tutti l’assist fatto dal nuovo arrivato Gosens. C’è voglia di fare bene“.

Inter-Salernitana, Farris: “Barella in allenamento ha detto che ora sta sbagliando tutto”

BARELLA: “È un altro legatissimo a questi colori. Anche lui ha avuto il peso di non riuscire a fare le cose che sa fare. Posso raccontare un episodio in allenamento dove ha detto ‘sto sbagliando ogni cosa in questo momento’. Noi con la squadra gli abbiamo detto di tornare a fare le cose semplici, pensando alla posizione e alla tecnica senza sprecare energie inutili. È un campione, ma gli serve ancora esperienza. Il suo assist di oggi va fatto vedere ai centrocampisti“.

NAPOLI-MILAN: “La nostra testa sarà concentrata sul Liverpool. Ma io un’oretta e mezzo per guardare la partita la spendo“.