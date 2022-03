Inter-Salernitana, niente interviste per Inzaghi a fine gara | Il motivo

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, non rilascerà interviste dopo la roboante vittoria contro la Salernitana: ecco il motivo

Serata migliore di questa Simone Inzaghi non avrebbe potuto immaginarla. Per carità, il livello dell’avversario non era affatto proibito. Ma questo campionato ci ha dimostrato che nessuna gara va presa sotto gamba e tutte le partite possono regalare sorprese. Oggi l’Inter, però, è scesa in campo col piglio giusto e ha letteralmente cancellato con una prestazione sontuosa le difficoltà avute nell’ultimo periodo.

Cinquina strepitosa alla Salernitana, firmata da due ritrovati Lautaro e Dzeko. Autori rispettivamente di una tripletta e una doppietta, l’argentino e il bosniaco si sono finalmente sbloccati, illuminando il buio generato dagli oltre 400 minuti in cui la ‘Beneamata’ non è andata in gol.

Inter, Inzaghi non parla dopo la Salernitana: ecco perché

Nonostante il roboante successo e la conseguente soddisfazione, Inzaghi non rilascerà dichiarazioni nel post partita della gara. L’allenatore piacentino, infatti, è nuovamente rimasto senza voce e ha deciso dunque di mandare avanti – come già accaduto – il proprio vice Farris.