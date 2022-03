Serie A, l’Inter rifila una ‘manita’ alla Salernitana: Lautaro e Dzeko show

Vittoria superba dell’Inter contro la Salernitana a San Siro: gli uomini di Inzaghi rifilano una cinquina a firma Lautaro Martinez e Dzeko

L’Inter è tornata bella. È presto per dire che la squadra guidata da Simone Inzaghi ha superato del tutto le difficoltà evidenti mostrate nelle ultime uscite stagionale. Ma stasera a San Siro il segnale è di quelli che fanno ben sperare per il futuro, in attesa di impegni anche più probanti.

Contro la Salernitana di Nicola, imbattuta da quattro gare, non affatto era scontato conquistare i tre punti, chiedere al Milan per credere. Ma sin dai primi minuti dal fischio d’inizio del direttore di gara i nerazzurri davano la sensazione di essere in palla oggi. Grande protagonista del match un ritrovato Lautaro Martinez, autore di una sontuosa tripletta tra primo e secondo tempo. Sembrava un’altra gara maledetta per il ‘Toro’, che aveva spaccato la traversa prima di sbloccarsi. Il campo, però, ha raccontato una storia differente.

Serie A, Inter-Salernitana 5-0: i nerazzurri tornano in testa, tabellino e classifica

Nella ripresa si è unito alla festa del gol pure Dzeko, firmando una scottante doppietta. Da registrare, inoltre, il primo assist di Gosens proprio al bosniaco appena due minuti dopo il cambio con Darmian. L’Inter cancella come meglio non poteva gli oltre 400 minuti senza segnare e si riporta momentaneamente in testa alla classifica, aspettando il verdetto di Napoli-Milan.

Inter-Salernitana 5-0: 22′, 40′ e 56′ Lautaro Martinez (I), 64′ e 69′ Dzeko (I)

CLASSIFICA Serie A: Inter* 58, Napoli* 57, Milan* 57, Juventus* 50, Atalanta** 47, Roma* 44, Lazio* 43, Fiorentina** 42, Hellas Verona* 40, Sassuolo* 36, Torino** 33, Bologna** 32, Empoli* 31, Udinese*** 26, Sampdoria* 26, Spezia* 26, Cagliari* 25, Venezia** 22, Genoa* 17, Salernitana** 15.

*Una partita in meno

**Due partite in meno

*** Tre partite in meno