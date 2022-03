Finalmente Lautaro Martinez, il gesto dopo il gol non passa inosservato

Lautaro Martinez è tornato al gol dopo un lungo digiuno: l’esultanza di rabbia e liberazione dell’attaccante dell’Inter

Finalmente Lautaro Martinez. Il ‘Toro’ si è sbloccato a metà del primo tempo della gara con la Salernitana, ritrovando il gol che mancava da dicembre.

La traversa colta qualche minuto prima sembrava il presagio di un’altra serata difficile, invece il numero 10 dell’Inter è riuscito a spezzare il digiuno.

Un gol evidentemente sentito da Lautaro Martinez, come dimostra il gesto fatto dopo il gol. Prima un urlo liberatorio, quindi la corsa verso la bandierina e, dopo l’abbraccio dei compagni, pugni sferrati contro la stessa. Quindi il ritorno verso la metà campo con una sosta nei pressi della panchina. Ad attenderlo Simone Inzaghi un abbraccio che testimonia quanto importante fosse ritrovare la rete per l’attaccante sudamericano.

Inter, riecco Lautaro Martinez: rotto il digiuno

Rotto il digiuno che andava avanti da quasi tre mesi, Lautaro Martinez ha trovato anche la doppietta personale sul finire del primo tempo. Con queste due reti, il ‘Toro’ sale a quota tredici reti in campionato, quattordici in generale con la rete anche in Supercoppa.

Un rendimento in linea con quello degli altri anni con una ‘pecca’ che può ancora essere spazzata via: lo zero alla voce gol in Champions League. Martedì contro il Liverpool l’occasione di tornare a gioire anche in Europa.