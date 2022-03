Maldini piazza il colpo, c’è l’annuncio: “E’ un nuovo giocatore del Milan”

Il Milan piazza il primo colpo. Il club rossonero avrebbe messo le mani sul calciatore che rafforzerà il reparto difensivo di Stefano Pioli

Dopo un mercato di gennaio anonimo, il Milan di Stefano Pioli è pronto a scatenarsi in estate. I rossoneri saranno certamente tra le squadre più attive a giugno: Paolo Maldini e Frederic Massara sono a lavoro, sotto traccia, per chiudere il prima possibile alcune affari.

Non è un segreto – ormai ve lo stiamo raccontando da tempo – che il primo nome sulla lista della spesa per rafforzare il pacchetto arretrato è quello di Sven Botman. Qualche giorno vi abbiamo documentato l’incontro a Casa Milan tra l’entourage dell’olandese e la dirigenza rossonera. Incontro che certifica che la trattativa è in una fase calda e che le parti hanno voglia di chiudere in fretta. Nonostante altre offerte importanti il centrale classe 2000 ha dimostrato di voler vestire la maglia rossonera.

Tra Botman e il Milan c’è già dunque un’intesa di massima che lo porterebbe a guadagnare sui 3 milioni di euro. Andrà trovato un accordo con il Lille, che pretende almeno 30 milioni di euro.

Calciomercato Milan, Botman in rossonero: l’annuncio di Pellegatti

Il desiderio del Milan e di Botman di unirsi a matrimonio è dunque nota già da tempo ma secondo Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale YouTube, non ci sono davvero dubbi. Il noto giornalista si spinge oltre, dando l’affare praticamente per fatto. Parole chiare che fanno sognare i tifosi e che non lasciano molti dubbi: “Botman è un giocatore del Milan – afferma Pellegatti -. Ho verificato io e mi dicono che sarà un giocatore del Milan, sarà lui il primo grande acquisto. Botman da vecchio cuore olandese ha voluto il Milan, nonostante offerte importanti. Non mi hanno detto i costi ma probabilmente saranno sui 25-30 milioni”.

Come ampiamente detto, il desiderio del Milan sarebbe quello di mettere a segno un doppio colpo dal Lille, con l’acquisto di Sven Botman ma anche di Renato Sanches. La valutazione del portoghese, con contratto in scadenza nel 2023, dovrebbe essere leggermente più bassa, sui 20 milioni di euro. Ci aspettano davvero dei mesi caldi di calciomercato.