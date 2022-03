Coppa Italia, pari scialbo tra Milan e Inter: il derby termina a reti bianche

Pareggio con poche emozioni nel derby tra Milan e Inter a San Siro, valido per l’andata della semifinale di Coppa Italia: gara a reti bianche

Una gara per lo più ricca di tensione e poco altro. Il derby tra Milan e Inter, valido per l’andata della semifinale di Coppa Italia, non ha certamente rispettato le attese. Le due cugine lombarde vengono entrambe da un periodo di appannamento e stasera si sono viste nuovamente le difficoltà dovute al calo psicofisico. La sfida è stata equilibrata fin dai primissimi minuti, come da previsioni, ma si ricordano pochissime occasioni nitide da gol.

Al 25esimo del primo tempo il tecnico Stefano Pioli è stato costretto a rinunciare a Romagnoli per infortunio. Cambio obbligato con Kalulu, l’ex Roma ha dovuto abbandonare il campo a causa di un problema all’adduttore. Ennesima prestazione sottotono di Lautaro Martinez (ammonito dopo un pestone sul polso sinistro di Maignan), che è stato sostituito da mister Inzaghi con Sanchez al minuto 65. L’argentino ha proseguito il proprio lungo digiuno di reti, dimostrando ancora una volta una scarsa intesa con Dzeko.

Coppa Italia, Milan-Inter 0-0: poche emozioni a San Siro

Sempre nella ripresa contatto dubbio in area di rigore tra Giroud e Skriniar: il francese cade a terra dopo un placcaggio del centrale polacco, che si disinteressa del pallone. L’arbitro Mariani, però, non è intervenuto lasciando correre e i tifosi rossoneri non l’hanno presa bene. Rossoneri leggermente più in palla nel complesso dei 90 minuti (col solo merito di non aver subito la marcatura in trasferta), ma il risultato non mente in questo caso. Questa partita conferma il momento complicato delle rivali: la ‘Beneamata’, tra l’altro, non va a segno da ben quattro incontri consecutivi. Per la finale è tutto rimandato al ritorno, che andrà in scena mercoledì 20 aprile.

Milan-Inter 0-0