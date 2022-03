Milan-Inter, bufera Dzeko e Lautaro: “Si calpestano i piedi”

Milan e Inter stanno giocando la semifinale di Coppa Italia. Durante la partita, non sono mancate le critiche per uno dei calciatori più rappresentativi in campo

Milan-Inter, in tutto il suo fascino, sta regalando diverse emozioni e anche qualche errore di troppo. Il periodo, si sa, non è particolarmente felice per entrambe le squadre.

Gli ultimi pareggi in campionato contro Udinese e Genoa hanno mostrato qualche crepa nelle milanesi. In particolare, i problemi della squadra di Simone Inzaghi, al netto di qualche errore e della stanchezza generale, sembrano concentrarsi sulla fase offensiva e sugli attaccanti. Anche nella partita di questa sera, non sono mancate le critiche per gli interpreti nerazzurri. Edin Dzeko e Lautaro Martinez a inizio campionato e fino a qualche settimana fa hanno risposto presenti, ma adesso mancano all’appello. Sia per quanto riguarda i gol che il gioco.

Milan-Inter, Lautaro Martinez criticato dai tifosi

Il Toro è a secco ormai da molte partite (per uno del suo livello) e anche stasera non ha emozionato i tifosi. Sia lui – soprattutto – che Dzeko sono stati sotto attacco su Twitter, dove diversi supporter si sono lamentati della loro prestazione. L’ex Roma è accusato di tenere pochi palloni e, quindi, di aver perso troppi duelli decisivi. Lautaro, invece, con diversi sinonimi, viene definito impalpabile. C’è addirittura chi si chiede: “Ma è in campo?”. In campo c’è il Toro, ma ancora non brilla come ci ha abituato negli ultimi anni. Di seguito vi mostriamo diversi tweet che testimoniano quanto scritto.

Sono stanchi fisicamente quelli che hanno tenuto in piedi la squadra fino a dicembre. #brozovic #barella #calhanoglu #lautaro #dzeko altrimenti non si spiega, sbagliano anche i passaggi più semplici😭😭😭 — Amala forever (@MTibimau) March 1, 2022

Magari quando finisce di farsi le sopracciglia possiamo provare #Correa, non può fare peggio di #Lautaro #MilanInter — Paolo Fumagalli (@PFumagalli) March 1, 2022

#barella#lautaro#perisic

Inguardabili#handanovic sui suoi livelli, mediocri.

Al momento meno male che giochiamo contro una squadra scarsa altrimenti contro un semplice #verona staremmo già sotto — My name is Marco but everybody calls me Marcolino (@Marcoboysan1) March 1, 2022

#Dzeko e #Lautaro si calpestano i piedi #MilanInter ad inizio campionato dzeko svariava su tutto il campo — Gustavo Benedetto (@Gustavoben86) March 1, 2022