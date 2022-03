Milan-Inter, mancato rigore e furia rossonera: “Senza vergogna”

Furia rossonera sui social per il mancato rigore durante Milan-Inter, semifinale di Coppa Italia

Polemiche accese durante il derby di Coppa Italia disputato stasera a San Siro. Milan–Inter, semifinale di andata, ha regalato diverse emozioni nonostante la mancanza di reti. A vincere sono state forse la paura e la stanchezza delle due formazioni, che nelle ultime uscite avevano già mostrato alcuni segnali di poca brillantezza. Sui social hanno invece trionfato le immancabili diatribe tra tifosi. Al centro delle discussioni alcune scelte arbitrali.

Al minuto 48′, il Milan ha chiesto un calcio di rigore dopo un contatto nell’area dell’Inter tra Skriniar e Giroud. Su un cross proveniente dalla corsia destra dei rossoneri, come mostrano le immagini, il difensore ha provato a fermare l’attaccante con entrambe le mani sul suo corpo. Il francese sembra aver accentuato leggermente la caduta dopo il contatto ravvicinato e per l’arbitro Mariani non ci sono stati gli estremi per il calcio di rigore, decisione che ha scatenato l’ira dei tifosi.

Milan-Inter, niente rigore e polemiche contro Mariani

Calciomercato.it ha raccolto alcuni messaggi significativi apparsi su Twitter durante Milan-Inter. Come si nota, molteplici sono state le proteste per il mancato rigore ai ragazzi di Pioli.

Skriniar si disinteressa del pallone e placca Giroud buttandolo a terra ma la tesi è che ha “rischiato” 😂😂😂 senza vergogna ormai#MilanInter — ダリア (@brightlypainted) March 1, 2022

Divertente come Skriniar non guardi minimamente il pallone, assurdo #MilanInter — MatteAlpha (@MatteCurvaSud) March 1, 2022

Il var quando gioca il Milan non funziona #MilanInter — Sole Piro (@PiroSole) March 1, 2022

Non ci fischiano niente, quest’anno è una roba pazzesca#MilanInter — Devil R&B 🇺🇦 (@gianpy_83) March 1, 2022