Milan-Inter, infortunio muscolare | Cambio immediato

Milan-Inter vede un infortunio di rilievo già nel primo tempo. Il calciatore è subito costretto a lasciare il campo: ecco i dettagli

Milan-Inter è una partita che non ha bisogno di tante presentazioni. Il primo tempo è attualmente fermo sul punteggio di 0-0 con i rossoneri che hanno avuto qualche occasione in più per fare male.

Prima Alexis Saelemaekers poi Theo Hernandez, infatti, non sono riusciti a concretizzare due palle gol veramente importanti. Il risultato, insomma, non si è ancora sbloccato con l’Inter che accusa un po’ di stanchezza fisica, evidente anche da qualche errore di troppo in fase di impostazione e rifinitura. Anche figlio dell’ottimo pressing dei ragazzi di Stefano Pioli. Il tecnico rossonero, però, ha perso un uomo importante per i suoi proprio nel cuore della prima frazione di gioco. Ecco cosa è successo.

Milan-Inter, Romagnoli costretto a uscire per infortunio

Alessio Romagnoli, nonostante un contratto in scadenza a fine anno, rappresenta un punto di riferimento per il Milan a livello difensivo. Il centrale stava conducendo un’ottima partita contro Edin Dzeko e Lautaro Martinez, ma poi ha accusato un problema muscolare. Nello specifico, l’ex Roma si è toccato all’altezza dell’inguine, prima di uscire immediatamente, al 26esimo minuto. Si tratta, secondo gli ultimi aggiornamenti, di un risentimento all’adduttore sinistro. Al suo posto Pioli ha scelto Pierre Kalulu. Vi aggiorneremo nelle prossime ore sull’entità del problema di Romagnoli.