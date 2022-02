Juventus, intreccio in salsa catalana | I due nomi che scaldano l'asse

Tra la Juventus e il Barcellona i rapporti, non solo per quanto riguarda il calciomercato, sono sempre stati ottimi. E potrebbero portare a nuovi intrecci

I presidenti di Juventus e Barcellona, insieme a quello del Real Madrid, Florentino Perez, sono stati tra quelli che hanno creato e sviluppato il progetto, poi accantonato (almeno momentaneamente), della Superlega.

Nella prossima estate, invece, Andrea Agnelli e Joan Laporta potrebbero ritrovarsi a sedere al tavolo delle trattative per discutere di alcuni giocatori che agitano il calciomercato. In primis, quel Matthijs de Ligt per il quale si parla sì di un prolungamento contrattuale con la Juventus, anticipato da Calciomercato.it in tempi non sospetti. Da diverso tempo circola voce, proveniente soprattutto dalla Spagna, di un forte interesse del Barcellona per il roccioso centrale olandese in vista della prossima stagione. La retroguardia di Xavi non è impenetrabile e gli anni iniziano a farsi sentire anche per Gerard Pique, 35 anni compiuti lo scorso 2 febbraio.

Le parole rilasciate nei mesi scorsi dall’agente del 22enne di Leiderdorp, Mino Raiola, hanno messo in allarme i tifosi bianconeri. Nel frattempo, però, il calciatore ha avuto modo di dimostrare la sua forza, se mai ce ne fosse bisogno, e l’attaccamento alla maglia della Juventus e all’Italia, più in generale, anche con un simpatico video pubblicato su Instagram insieme alla fidanzata sulle note de ‘L’Italiano’ di Toto Cutugno.

Calciomercato Juventus, il contratto in scadenza stuzzica

Nel frattempo, però, se dovesse arrivare un’offerta mostruosa o davvero irrinunciabile per la Juventus e per de Ligt, ci sarà la necessità di intervenire pesantemente nel reparto difensivo. Ma anche se dovesse restare l’olandese, vista l’età di capitan Giorgio Chiellini e di Leonardo Bonucci, qualcosa andrà fatto. Un nome molto interessante in casa Barcellona è quello di Ronald Araujo. L’uruguaiano, classe 1999, è un titolare inamovibile della squadra di Xavi, per la quale ha realizzato tre gol. Ma la questione che stuzzica di più è quella contrattuale.

Araujo è, infatti, in scadenza tra sedici mesi e la trattativa, nonostante si parli di una prima proposta rifiutata, col Barcellona non è ancora entrata nella sua fase più calda, riportano indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it. Il Real Madrid è segnalato sulle sue tracce, ma non sarà l’unico visto, appunto, il contratto in scadenza nel 2023. Se a giugno non dovesse arrivare la fumata bianca, a meno di un anno dalla possibilità di partire a parametro zero, potrebbero aprirsi nuove prospettive, anche per la Juventus, l’unica che in Serie A potrebbe permettersi un’operazione del genere. Chiaramente, il Barcellona farà di tutto per trattenerlo, ma la situazione è da monitorare con estrema attenzione.