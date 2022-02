Rinnovo o cessione per il talento della Juventus, la società sembra aver deciso cosa fare sul mercato

Voci discordanti su Matthijs de Ligt. Se ieri in Spagna si parlava della sua voglia di lasciare la Juventus in estate, stamane arrivano notizie diverse dagli ambienti più vicini ai torinesi. Per l’olandese non è infatti da escludere il rinnovo, come del resto ha già anticipato Calciomercato.it nelle scorse settimane.

A differenza di quanto filtrava dalle notizie catalane – secondo le quali il giocatore non sarebbe felice a Torino e addirittura potrebbe provare a forzare il suo addio – per lui potrebbe arrivare il prolungamento del contratto attualmente in scadenza a giugno 2024. De Ligt, riporta ‘Tuttosport’, si troverebbe bene alla Juventus, la quale sembra soddisfatta del suo rendimento. Per questo motivo si pensa al prolungamento per un anno, fino al 2025. Tuttavia, se arrivasse un’offerta irrinunciabile, la società di Agnelli non esiterebbe a trattare. L’olandese ha una clausola da 120 milioni di euro.

Come anticipato dalla nostra redazione, per de Ligt potrebbe arrivare un rinnovo semplicemente ‘tattico’ del contratto. Un prolungamento di un anno propedeutico alla cessione, ma che rende ancora più forte la posizione della Juve in sede di trattative.

Calciomercato Juventus, rinnovo e cessione per de Ligt

Il difensore centrale oggi percepisce, al lordo, 10 milioni e mezzo a stagione, senza contare bonus di varia natura che fanno alzare ulteriormente l’asticella. Per evitare ogni tipo di problematiche (ma anche di deprezzamento del valore del cartellino) una cessione nei prossimi mesi assicurerebbe una vendita a cifre molto alte. Su di lui ci sono sempre il Barcellona e i club di Premier League.

Classe 1999, de Ligt è arrivato alla Juventus nell’estate del 2019 per circa 86 milioni di euro. Dopo un difficile ambientamento, accompagnato da prestazioni molto altalenanti, ha iniziato lentamente un percorso di crescita e continuità di rendimento. Nella stagione in corso ha totalizzato 29 presenze e 2 gol.