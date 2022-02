Calciomercato Juventus, il patto è saltato | Ribaltone e nuovo club

Salta il patto di calciomercato di Mino Raiola, ribaltone e nuovo club per il talento della Juventus

In Spagna sembrano sicuri: Matthijs de Ligt sarebbe determinato a lasciare la Juventus a fine stagione. Approdato a Torino nell’estate del 2019 con l’idea di competere ai massimi livelli in Europa, il difensore olandese ha impiegato tempo a integrarsi e ha fatto i conti con il peggioramento dei risultati sportivi del suo club. Così, in vista del prossimo calciomercato estivo, di fronte a una congrua offerta potrebbe partire.

Il presidente Joan Laporta, scrive ‘elnacional.cat’, sarebbe disposto a realizzare ciò che Josep María Bartomeu non fece tre anni fa, quando il giocatore scelse la Juventus nonostante l’interesse del Barcellona. Per questo avrebbe approfittato dei buoni rapporti con Mino Raiola per intavolare i primi contatti, i quali avrebbero lasciato sensazioni molto positive. Lo stesso tecnico Xavi Hernández sembra molto felice e avrebbe dato per scontato l’acquisto del classe 1999. Tuttavia, le ultime informazioni riportate dal portale catalano indicano una inversione di marcia.

Il Chelsea sarebbe apparso sulla scena e in questo momento avrebbe molte più possibilità di acquistarlo. Gli inglesi possono infatti assicurargli un progetto molto più stabile e un ruolo da titolare, considerato che Andreas Christensen e Antonio Rüdiger sono destinati a partire. Inoltre i Blues pagherebbero tutta la cifra richiesta dalla Juve per cederlo.

Calciomercato Juventus, il Chelsea supera il Barcellona per de Ligt

De Ligt viene presentato dal portale spagnolo come un giocatore scontento e voglioso di partire. Di lui si dice che sia addirittura disposto a forzare la sua cessione a un prezzo ragionevole dopo i circa 86 milioni sborsati da Agnelli per acquistarlo.

Nella stagione in corso, l’olandese si è messo in mostra con 2 gol in 29 apparizioni totali. Nonostante la crescita e miglioramenti dimostrati, finora non ha soddisfatto pienamente le enormi aspetattive riposte su di lui.