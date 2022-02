Calciomercato Juventus, Dybala e Zaniolo out: “Prendono questo big”

Dusan Vlahovic trascinatore della Juventus di Allegri. Al tecnico bianconero serve però anche un top player a centrocampo per la prossima estate

La Juventus trascinata da Vlahovic ha espugnato il campo dell’Empoli conquistando tre punti pesantissimi per continuare la rincorsa Champions e tenere accesa anche una piccola fiammella per le speranze scudetto.

Il centravanti serbo ha ribaltato l’attacco della ‘Vecchia Signora’ che continua però a faticare negli altri reparti, centrocampo in primis. Arthur non riesce ancora ad ingranare, mentre Locatelli sta accusando un periodo di flessione. Nel mercato estivo, perciò, la dirigenza della Continassa sarebbe intenzionata a fiondarsi su un centrocampista di spessore in grado di dare il cambio di passo necessario in quel settore del campo alla Juventus di Allegri.

C’è il solito tormentone sul ritorno di Pogba, anche se l’ingaggio astronomico del francese non è accessibile al momento per il club bianconero. Una pista calda rimane soprattutto quella che porta a Zaniolo, soprattutto se il gioiello della Roma non dovesse rinnovare il contratto con il sodalizio giallorosso. Inoltre, non tramonta neanche il profilo di Milinkovic-Savic, obiettivo della prima ora di Massimiliano Allegri.

“Milinkovic meglio di Zaniolo”: un big a centrocampo per la Juventus

Sul futuro del nazionale serbo è intervenuto Ilario Digiovambattista: “Secondo me Milinkovic non resta alla Lazio. A 27 anni è nel pieno della sua maturità ed è un peccato che la Lazio non lo porti in Champions League – le parole del giornalista a ‘Radio Radio’ – Con i soldi della cessione di Milinkovic, Lotito potrà fare mercato per rinforzarsi”.

Su Milinkovic e il mercato estivo della Juventus si è soffermato inoltre – sempre a ‘Radio Radio’ – anche Tony Damascelli: “I numeri del bilancio della Juve sono drammatici. Per arrivare a Zaniolo servono soldi. Fare Chiesa e Zaniolo sarebbe più interessante di Chiesa con Dybala. Detto questo, se dovessi investire oggi, lo farei più in Milinkovic-Savic che in Zaniolo“.