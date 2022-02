Juventus, CR7 demolito: “Vlahovic meglio di Ronaldo”

Dusan Vlahovic ancora decisivo per la corsa della Juventus verso la Champions e una suggestione rimonta: il confronto con Ronaldo

Dusan Vlahovic è sempre più padrone della Juventus. Il serbo ha deciso la trasferta di Empoli con una doppietta vitale per i bianconeri nella corsa Champions League, con tanto di vista – anche se lontana – sullo scudetto distante appena sette punti.

Due gol da attaccante puro, l’ex bomber della Fiorentina sta dando seguito alla rete fondamentale in casa del Villarreal in Champions League. Vlahovic ha attraversato un paio di partite poco brillanti, in cui anche la Juventus ha fatto fatica. Ma in Spagna il serbo ha cominciato a rispondere alle critiche con quello che sa fare meglio, ieri la doppietta fantastica che può essere decisiva per il campionato bianconero. Si è preso la maglia numero 7 che è stata di Cristiano Ronaldo, dimostrando grande personalità e per alcuni ha anche qualche caratteristica del portoghese. Soprattutto la testa, completamente ‘settata’ sul lavoro, il gol e la vittoria come obiettivo supremo. Ma c’è chi preferisce addirittura il 2000 a CR7.

Juventus, Vlahovic meglio di CR7: “Ronaldo senza grinta e passione”

Vlahovic e Cristiano Ronaldo, DV7 e CR7 si sono passati in qualche modo il testimone dell’attacco della Juventus. La squadra di Allegri ha sofferto la mancanza dei 30 gol del portoghese in ogni campionato, per quanto il gioco bianconero ne soffrisse. Morata e Kean non sono stati in grado di non farlo rimpiangere, fino all’arrivo del serbo. E secondo il direttore di ‘Telelombardia’ Fabio Ravezzani, l’ex Fiorentina sta riuscendo anche a fare di più: “Vlahovic dà alla Juve quello che Ronaldo non è mai riuscito a dare: grinta e passione. Un campione che si mette al servizio della squadra e non pretende di avere la squadra al suo servizio. Vuol dire tantissimo”.

Un complimento a Vlahovic sicuramente, ma anche una frecciata a Cristiano, che tra l’altro sta vivendo un momentaccio col Manchester United. Ieri il brutto pareggio col Watford, con tanto di critiche feroci nei confronti del portoghese che fatica a segnare in campionato. E che si è mostrato ancora una volta nervoso. La prospettiva e il presente, al momento, stanno giustificando l’investimento monstre della Juve per Vlahovic.