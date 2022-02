Calciomercato Roma, Zaniolo mette i like alla Juve | Reazione fulminea

Nicolò Zaniolo fa sempre parlare di sé, dentro e fuori dal campo. Il centrocampista della Roma ha messo like ai calciatori della Juventus

La Juventus ieri sera ha conquistato tre punti preziosi contro l’Empoli, ma questa non è la notizia di oggi, non di per sé. Perché nelle ultime ore si parla ancora di un calciatore sempre molto chiacchierato, Nicolò Zaniolo.

Il centrocampista giallorosso oggi è fuori dalla formazione titolare di José Mourinho per Spezia-Roma. È vero che l’ex Inter è tornato da poco dall’infortunio muscolare con cui ha dovuto fare i conti negli ultimi giorni, ma c’è anche chi parla di scelta tecnica da parte dell’allenatore portoghese. E comunque cosa c’entra ora Zaniolo con la Juventus? Ve lo spieghiamo subito. Dopo la vittoria di misura, anzi di corto muso, dei bianconeri contro l’Empoli, il trequartista ha lasciato diversi like sotto i post dei calciatori della Juventus. In primis, in molti hanno notato la reazione sotto il post di Dusan Vlahovic, ma poi anche sotto quelli di Manuel Locatelli e Leonardo Bonucci.

Zaniolo e i like juventini: reazione immediata dei tifosi

La reazione dei tifosi della Roma, ma anche della Juventus, non si è fatta attendere. Infatti, in molti hanno notato i like di Zaniolo e hanno fatto presto a commentare su Twitter. C’è addirittura chi scrive direttamente: “Vuole la Juventus”. È presto probabilmente per leggere quei click come indizi in ottica calciomercato, anche perché ce ne sono molti da parte di calciatori di altre squadre. In ogni caso, vi riportiamo di seguito anche i commenti dei tifosi sui social.

Secondo La Gazzetta Dello Sport, Zaniolo avrebbe messo like ai post di Bonucci,Locatelli,Vlahovic post vittoria di Empoli. L’ ennesima conferma che Zaniolo vuole la Juve. Per l’ estate c’e’ gia un piano per acquistare il talento giallorosso.Vedremo. — Manuel (@Manuel98499823) February 27, 2022

Nicolò Zaniolo che mette like ai giocatori della juve mi spezza — Mary Di Dio (@MaryDiDio2) February 26, 2022

Zaniolo quindi già con la valigia verso torino — Tifoso diffidente🍋 (@Yuro_23) February 27, 2022