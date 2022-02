Calciomercato Inter e Juventus, 40 milioni cash | Addio Serie A

Le grandi manovre in vista del calciomercato estivo sono già iniziate, con Inter, Juventus e Milan che condividono diversi obiettivi

Impegnate nelle semifinali di Coppa Italia dopo le fatiche di campionato, Inter, Juventus e Milan sono pronte a sfidarsi anche sul ring del calciomercato. Senza esclusione di colpi, i tre club hanno bisogno di rinforzi un po’ in tutti i reparti, con alcuni obiettivi condivisi che li faranno per forza di cose entrare in rotta di collisione. Una situazione che potrebbe verificarsi sicuramente per l’attacco, con il nome di Scamacca che può accendere il derby della Madonnina, ma non solo.

L’attaccante del Sassuolo è già da tempo l’obiettivo principale di Marotta, che sogna il doppio colpo con Frattesi, ma il bomber neroverde non è sicuramente l’unico profilo seguito. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato del ritorno di fiamma per Gabriel Jesus, ma i radar interisti sono orientati anche in Francia e in Spagna. In casa Barcellona, ad esempio, Ausilio, Cherubini e Maldini restano vigili sulla situazione di Memphis Depay. Tornato al gol ieri dopo un fastidioso infortunio, l’attaccante olandese potrebbe essere sacrificato la prossima estate per far spazio ad un bomber di grido. Il sogno di Laporta e Xavi resta Haaland, ma per arrivare a dama c’è bisogno di fare cassa.

Calciomercato Inter, Juventus e Milan | Prezzo fissato per Depay

Sul taccuino di Inter, Juventus, Milan e Roma, l’ex attaccante del Lione è pronto a considerare una cessione immediata. Secondo ‘El Nacional’, il club catalano avrebbe già deciso di metterlo in vendita, fissando anche il prezzo del cartellino: 40 milioni di euro. Una cifra non certo abbordabile e che potrebbe scoraggiare i club italiani. Arrivato in Catalogna a parametro zero la scorsa estate, il ventottenne olandese è stata una richiesta precisa dell’ex allenatore Ronald Koeman e con il cambio della guardia ha perso alcune posizioni nelle gerarchie di Xavi.

Nonostante gli infortuni, Depay può vantare una media realizzativa di tutto rispetto, con nove gol segnati in diciassette presenze in Liga. A gennaio, anche il Lione ha fatto un tentativo per lui e di recente il presidente Aulas non ha escluso un nuovo tentativo in estate per riportarlo a casa.