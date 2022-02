Calciomercato, riunione segreta anti-Milan con Raiola: salta tutto

Dopo le polemiche per il match con l’Udinese, i ‘guai’ per il Milan arrivano anche sul calciomercato: spunta una riunione segreta con Raiola

Non si esauriscono le polemiche del Milan dopo il pareggio contro l’Udinese, l’ennesimo episodio che i rossoneri contestano. La squadra di Pioli si sente danneggiata e lo stesso allenatore emiliano lo ha fatto sapere nel postpartita di ‘San Siro’. E insieme a lui ha fatto sentire il suo disappunto anche Paolo Maldini, una scena più unica che rara per un dirigente pacato e misurato come lui.

La questione è legata soprattutto al gol di Udogie, che ha parlato anche lui dopo il match lasciando qualche dubbio. Il Milan spreca una grandissima chance per allungare in vetta sull’Inter e mettere pressione alle inseguitrici, collezionando il secondo pareggio consecutivo dopo quello con la Salernitana. Non proprio uno score da una squadra in lotta per lo scudetto, al netto degli episodi. E intanto anche sul calciomercato potrebbe arrivare un altro guaio. E la ‘colpa’ sarebbe di Mino Raiola.

Raiola-Barcellona: riunione segreta per soffiare Mazraoui al Milan e per Haaland

Come riporta il giornalista spagnolo Francesc Aguilar su Twitter, nelle scorse ore sarebbe andata in scena una riunione segreta a Montecarlo tra il presidente del Barcellona Laporta – accompagnato da Jordi Cruyff, e Mino Raiola per discutere delle operazioni legate a Haaland e Mazraoui. In questo vertice l’argomento centrale è stato il contratto (durata e ingaggio) del marocchino dell’Ajax che piace molto al Milan ma che i blaugrana stanno provando a portare subito al Camp Nou. Il terzino è in scadenza e può arrivare a zero, Raiola e Laporta avrebbero considerato un ‘pacchetto’ con Mazraoui e lo stesso Haaland. Oltre al bomber norvegese, conteso da tutti i top club europei, l’intento è quello di sbarrare la strada proprio al Milan, molto interessato all’esterno marocchino dell’Ajax in passato seguito anche dalla Roma.