Intervenuto ai microfoni di ‘Milan TV’, Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, ha commentato l’episodio arbitrale legato al gol di Udogie.

La rete del giocatore dell’Udinese, che è valsa il pareggio per i friulani, è stata viziata da un presunto fallo di mano. Paolo Maldini ha espresso il suo pensiero in merito: “Chi deve decidere sul fatto se sia fallo di mano o meno, deve capire di calcio. Il Milan è primo in classifica in Serie A e non puo’ essere arbitrato sempre da direttori di gara esordienti. Gestione difficile, ma per chi ha poca esperienza ancora di più”.

PRESTAZIONE – “Non siamo impeccabili, così come non lo sono le altre visto che siamo ancora in testa alla classifica. I nostri difetti sono venuti fuori, siamo poco brillanti. Sia oggi che a Salerno siamo andati avanti, la cosa più difficile, ma ci siamo fatti rimontare”.

ASPETTO MENTALE – “La testa comanda il corpo, ma la brillantezza non è solo una cosa di tipo mentale. Lo stesso discorso fatto per l’arbitro si può fare per i giocatori che per la prima volta stanno lottando per vincere. Con l’esperienza si imparano a gestire determinate situazioni”.

Furia Milan, ripercorriamo gli episodi

Parole durissime del dirigente del Milan che arriva dopo una serie di episodi non particolarmente positivi per i rossoneri. A partire dal fuorigioco segnalato ad Olivier Giroud nella sfida contro il Napoli di Luciano Spalletti, fino ad arrivare a questo passando per il mancato vantaggio concesso dall’arbitro Serra che ha portato poi al non gol di Messias e alla conseguente vittoria dello Spezia.