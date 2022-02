Milan-Udinese, Pioli furibondo: “Errore grave che decide il risultato”

La rabbia di Stefano Pioli dopo il match pareggiato tra le polemiche del suo Milan contro l’Udinese. L’analisi dell’allenatore rossonero

Stefano Pioli non digerisce il gol subito dall’Udinese per l’1-1 di Udogie. Il tecnico del Milan si scaglia contro la decisione di arbitro e VAR di convalidare la rete dei friulani.

L’analisi di Pioli al termine del match ai microfoni di ‘DAZN’: “Non è dubbio. Il fallo di mano è evidente, è gol di mano. Ci sta che l’arbitro non l’abbia visto, non invece il VAR. È un errore grave perché decide il risultato finale. Non abbiamo fatto una grande prestazione, ma questo gol era da annullare. Così come c’era un vantaggio non dato a nostro favore. E nel calcio moderno non si può giocare 45 minuti effettivi: è responsabilità anche dell’arbitro”.

L’allenatore rossonero prosegue: “Quando avete visto i miei giocatori così nervosi? Mai. Ha fatto gol di mano e non va bene. Noi possiamo migliorare ma siamo stati penalizzati più di una volta. Non mi allineo a nessuno sul VAR. Non è la prima volta però che ci capita una cosa del genere per un gol di mano”.

Milan, Pioli si proietta sul derby: il messaggio all’Inter

LOTTA SCUDETTO – “Siamo una squadra giovane, ci sta ma dobbiamo essere bravi a gestire certe pressioni. Dobbiamo fare questo step, sono esperienze che ci faranno migliorare. Ad inizio secondo tempo ci siamo abbassati troppo. Sono troppe partite che andiamo in vantaggio e poi non riusciamo a portare a casa i tre punti. Dobbiamo riflettere su questo aspetto”.

DERBY DI COPPA – “È una partita importante ovviamente per tanti motivi. Ci potrebbe portare a raggiungere la finale: poi è sempre un derby e inoltre sappiamo il valore dell’Inter. La prepareremo nel miglior modo possibile”.