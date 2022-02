Inter, Carnevali allo scoperto: nuovo annuncio su Scamacca e Frattesi

L’Amministratore Delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, è tornato a parlare del futuro degli obiettivi dell’Inter Scamacca e Frattesi

L’Inter sembra svuotata. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono molto lontani dal dominio dell’ultima parte del girone d’andata. Ieri, per la seconda volta di seguito, la ‘Beneamata’ non ha approfittato della frenata del Milan per riprendersi la vetta della classifica. Lo scialbo pareggio contro il Genoa ha bloccato Dzeko e compagni al secondo posto e il Napoli, se dovesse battere la Lazio, potrebbe effettuare il sorpasso.

La società, dal canto suo, è già al lavoro in vista della sessione estiva di calciomercato. Sappiamo che Marotta e Ausilio guardano con attenzione alla bottega di casa Sassuolo e ci sono già stati dei colloqui, in particolare per Scamacca e Frattesi. L’Amministratore Delegato dei neroverdi, Giovanni Carnevali, è tornato a parlare dei due gioielli in un’intervista concessa a ‘Messaggero.it’. “Se la Roma ha mai pensato di ricomprare Frattesi? No, però posso dire che non lo avrebbe mai voluto cedere – ha dichiarato Carnevali -. È stata una trattativa lunga e complicata. Il club giallorosso credeva molto in questo ragazzo, ma ci sono dei momenti in cui è preferibile scegliere la piazza dove puoi avere un maggior minutaggio. Ha ancora dei margini incredibili di crescita. Nel suo bagaglio ha già diversi campionati disputati“.

Inter, altro annuncio di Carnevali su Scamacca e Frattesi

RETROSCENA E FUTURO FRATTESI: “La scorsa estate venni chiamato ad Arcore da Berlusconi. Con lui facemmo un pranzo e l’argomento principale fu proprio Frattesi. Era innamorato di Davide, voleva prenderlo ad ogni costo. Dire di no non è stato per nulla semplice. Frattesi presenta estimatori sia in Italia che all’estero. Raggiungerà grandi livelli, ma la sua partenza in estate non è scontata. Anche la permanenza a Sassuolo è una possibilità“.

SCAMACCA: “Lui e Frattesi sono legatissimi e questo è un dettaglio che può aiutarli. Scamacca è un attaccante, perciò ha tantissime richieste ed è già nell’orbita della Nazionale. L’Inter è stata tra le prime a chiedere informazioni, ma sono arrivate richieste anche da club all’estero. Ad oggi non ci sono chiusure o accordi già presi. Va capito anche il momento giusto per loro per prendere una decisione”. Come vi abbiamo rivelato in esclusiva su Calciomercato.it, oltre a Scamacca la dirigenza nerazzurra riflette anche sull’acquisto di un grande profilo e nella lista ci sarebbe il nome di Gabriel Jesus. Staremo a vedere.