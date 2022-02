L’Inter sta già trattando alcuni dei migliori talenti del Sassuolo per la prossima estate

In attesa della reazione che i tifosi dell’Inter si aspettano di vedere dalla propria squadra dopo la sconfitta del derby, fuori dal campo chi un primo segnale lo ha già lanciato in merito alle ambizioni future del club, è senz’altro l’amministratore delegato Beppe Marotta.

Il dirigente varesino, anche oltre la scadenza del mercato di gennaio, non ha smesso di muoversi in vista della prossima estate. La rosa nerazzurra, che fino allo scorso sabato sembrava completa in ogni reparto, ha in realtà mostrato diverse lacune contro il Milan specialmente negli uomini che sono entrati dalla panchina. Non è un mistero che da qualche tempo si stia già lavorando su un ricambio generazionale che potrebbe portare ad una mini-rivoluzione di attacco e centrocampo.

Sicuri partenti saranno ad esempio Arturo Vidal e Matias Vecino, entrambi in scadenza di contratto e fuori dai piani di Simone Inzaghi per l’Inter del futuro. Ma non solo, perché anche Alexis Sanchez per un discorso anagrafico è già con un piede fuori da Milano: il club nerazzurro è disposto a ragionare su una risoluzione consensuale, considerata la scadenza del suo contratto nel giugno 2023. Chi sul mercato potrebbe finirci solamente a fronte di una mega offerta è Lautaro Martinez, considerato dalla società tra i più preziosi all’interno della rosa.

Inter-Sassuolo, nuovi contatti tra Marotta e Carnevali sul mercato

A margine dell’Assemblea di Lega tenutasi quest’oggi negli uffici di Milano, l’ad Beppe Marotta ha avuto modo di scambiare quattro chiacchiere con l’amico e collega Giovanni Carnevali, direttore generale del Sassuolo. Nelle immagini catturate da Calciomercato.it, è stato colto chiaramente il dialogo tra i due dirigenti, alla presenza di Alessandro Antonello (Chief Executive Officer dell’Inter).

I nomi sul piatto dei due club sono sempre quelli di Davide Frattesi per il centrocampo e Gianluca Scamacca per l’attacco. Il primo ha una valutazione da 25 milioni di euro, sulla quale l’Inter vorrebbe lavorare al ribasso partendo da una base di 15. Il centravanti, invece, ha un valore che si aggira intorno ai 35 milioni: un costo considerevole che i nerazzurri potrebbero però colmare con l’inserimento di una contropartita come Andrea Pinamonti.

Un nome che potrebbe tornare di moda e del quale si era tanto discusso proprio la scorsa estate, infine, è quello di Giacomo Raspadori. Interista sin da bambino, l’attaccante neroverde nel giro della Nazionale Italiana accetterebbe di buon grado la corte dell’Inter. Al momento, però, parte dietro al compagno Scamacca nell’ordine delle priorità nerazzurre. Solamente nel caso in cui dovesse uscire Lautaro Martinez oltre a Sanchez, l’Inter potrebbe precipitarsi anche sul talento del 2000.

Antonio Siragusano