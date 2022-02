Amadeus ha rilasciato un’intervista a Calciomercato.it in cui parla della sua passione per l’Inter, di Lukaku, Conte e Mourinho

Amadeus non si ferma e dopo il Triplete dell’Ariston, tre conduzioni del Festival di Sanremo che hanno avuto grande successo, l’ultima da record, si prepara a nuove avventure.

Potrebbe esserci ancora lui il prossimo anno, per ora è tempo di bilanci e sogni, da tifoso, con l’Inter in corsa per lo scudetto eppure in difficoltà: “Il campionato è incerto, non ci sono partite facili, ci sono quattro squadre in corsa, ci aggiungo anche la Juventus con la quale non bisogna mai stare tranquilli”.

Il tifoso Amadeus, un simpaticissimo appassionato di calcio, teme il Milan più dei bianconeri e del Napoli: “La squadra di Pioli è forte psicologicamente – le sue parole a Calciomercato.it – e ha in rosa giocatori che sono in grande forma. Si deciderà tutto nelle prossime partite, è un bel campionato e sarà incerto fino alla fine. Mi fido dell’Inter“.

Amadeus e la stima per Inzaghi

Ama, che nel 2020 ha condiviso il palco dell’Ariston con Ronaldo e nel 2021 con Ibrahimovic, pensa a Inzaghi per il futuro: “Mi avrebbe fatto piacere averlo al mio fianco o comunque mi piacerebbe poterlo avere in futuro qualora si presentasse l’occasione di qualche altro Festival (porte aperte per il prossimo anno, ndr). Così come mi sarebbe piaciuto condividere il palco con Mourinho. Parliamo di allenatori di grande carisma e personalità”.

Amadeus ha un debole per Inzaghi: “Per me è tra i giovani tecnici più bravi a livello europeo. L’Inter gioca molto bene, è diversa da quella di Conte, e sono convinto che se anche lui avesse avuto Lukaku, oggi la posizione in classifica sarebbe differente. Dzeko sta facendo meglio di quello che pensavano vista l’età, ma Lukaku era determinante, faceva reparto da solo”.

Consigli per gli acquisti: Scamacca e co.

Il futuro Lukaku dell’Inter potrebbe essere Scamacca, in gol domenica contro i nerazzurri: “Scamacca è un signor giocatore per forza fisica e intelligenza. L’Inter ha bisogno di uno come lui che faccia a sportellate con gli avversari come faceva Lukaku per far salire la squadra. Scamacca per età, altezza e struttura fisica potrebbe fare quel tipo di lavoro”.

Il noto presentatore Rai apprezza quasi tutti i giocatori del Sassuolo: “Mi piacciono, oltre a Scamacca, anche Frattesi, Traoré, Maxime Lopez, Consigli, Berardi, Raspadori…li sto elencando praticamente tutti. Ci sarà un motivo”.

Dell’Inter, un ‘papabile’ per salire sul palco dell’Ariston è Brozovic: “So che è un tipo molto simpatico. Forse, tra i giocatori dell’Inter, per un ipotetico altro Sanremo, sceglierei lui”. Il rinnovo è ad un passo: “Menomale…non è utile, ma indispensabile. Quando manca, in campo c’è un’altra squadra”.

Nostalgia Mourinho

Amadeus ha chiamato il figlio José in onore di Mourinho che, dice, “resta un grandissimo allenatore nonostante le difficoltà”. Poi aggiunge: “Ogni tecnico rappresenta un valore aggiunto per la squadra che allena. Un po’ come il pilota di Formula Uno: se ha una macchina forte, sa come renderla ancora più forte, viceversa non può fare miracoli da solo. La Roma ha giocatori interessanti, ma ci sono diverse lacune. Servirà un mercato ‘alla Mourinho’ per accontentarlo. Mi dispiace vederlo in difficoltà”.