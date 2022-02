VIDEO CM.IT | Inter, metronomo Brozovic: rinnovo fondamentale

L’Inter non può fare a meno di Brozovic: i nerazzurri inseguono il rinnovo del croato, i motivi per cui è una mossa chiave

Sconfitta pesante ieri per l’Inter in casa con il Sassuolo, i nerazzurri hanno perso l’occasione di tornare in vetta alla classifica anche se hanno ancora a disposizione il ‘jolly’ del recupero con il Bologna. La prestazione negativa con i neroverdi impone comunque delle riflessioni per la banda di Inzaghi.

Si è avvertita particolarmente l’assenza di Marcelo Brozovic, elemento fondamentale per dare ordine al centrocampo nerazzurro. La mancanza del metronomo croato ha tolto tempi e ritmo alla manovra. Appare perciò evidente come sia cruciale confermarlo nella rosa e arrivare all’accordo per il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno. Nella nostra video analisi su Calciomercato.it, avevamo già anticipato come lo stop per squalifica di ‘Epic Brozo’ avrebbe potuto pesare oltremodo per Inzaghi. Ecco la situazione per il suo rinnovo.