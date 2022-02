Paulo Dybala si ferma per infortunio e la Juventus riflette sul suo futuro: non ci sono passi in avanti nella trattativa per il rinnovo

Aveva altri progetti la Juventus quando ormai troppo tempo fa avviò i contatti con l’entourage di Paulo Dybala per l’accordo sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2023. Sperava di raggiungere prima la fumata bianca e di non arrivare a pochi mesi dalla scadenza con l’incertezza legata al suo futuro.

Oggi i dubbi, che prima sembravano essere soprattutto dell’argentino, appartengono anche alla Juventus, che oltre a ritenere eccessive le pretese economiche del calciatore, circa dieci milioni per restare, nutre dubbi anche sulla tenuta fisica di Dybala, un talento troppe volte vincolato da problemi che lo costringono a vivere le partite da spettatore e non da protagonista.

Tutti i dubbi della Juventus su Dybala

L’ultimo infortunio, contro il Torino, che lo terrà fermo almeno dieci giorni, nel momento clou della stagione, è un ulteriore spunto di riflessione per porsi altre domande sulle strategie future. La Juventus voleva blindare Dybala, poi s’è accontentata di convincerlo, di sicuro non vorrà pregarlo a restare e la freddezza degli ultimi tentativi, la distanza che ancora resiste, hanno aperto nuove discussioni e scenari prima d’ora inesplorati.

Non vi sono certezze sul domani di Dybala, dodici gol stagionali, sette in campionato, e ogni giorno che passa potrebbe allontanare l’argentino dalla Juventus. Funziona così nel rapporto aperto tra società e calciatore, con l’invadenza necessaria dei procuratori: più il tempo passa, più le riflessioni aumentano, più altri club si avvicinano.

L’Inter di Marotta pensa a Dyabla

A parametro zero, nel caso, Dybala sarebbe un’occasione per tutti, certo bisognerebbe fare i conti con una richiesta d’ingaggio che a quel punto potrebbe anche lievitare, ma la Joya gratis, senza spendere un euro di cartellino, rappresenterà il vero affare della prossima estate. L’Inter si è già mossa, sta lavorando lontano da occhi indiscreti eppure qualcuno se n’è accorto. Ci sono già stati contatti, uno scambio d’informazioni, uno sguardo d’interesse con promesse di nuovi approcci. Dalla Spagna rilanciano anche l’interesse di Conte e dunque del Tottenham, dall’Italia tutto tace: non ci sono passi in avanti tra Dybala e i dirigenti bianconeri.

La scelta Vlahovic un possibile indizio su Dybala

Converrà accontentare Dybala, 29 anni a novembre, con un esborso da quasi 20 milioni lordi all’anno, per un giocatore dal talento fuori concorso ma dalla fragilità fisica e da mesi distante dai suoi standard? La risposta, forse, è arrivata a gennaio: nel mentre, tra le perplessità, uno sforzo economico è già stato fatto per Vlahovic. Senza indugi, senza perdere tempo, assecondando l’istinto e l’esigenza del momento. Forse, come investimento, resterà l’unico per i prossimi mesi.