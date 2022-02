Juventus, UFFICIALE: Dybala e Rugani ko | Ecco i tempi di recupero

Le ultime news Juventus riguardano gli esiti degli esami di Dybala e Rugani dopo gli infortuni nel derby contro il Torino

Uno è uscito nel secondo tempo, l’altro non ha nemmeno iniziato la partita. Stiamo parlando di Paulo Dybala e di Daniele Rugani, mancati protagonisti del derby che la Juventus ha pareggiato 1-1 contro il Torino venerdì sera.

I due si sono sottoposti oggi agli esami strumentali per valutare i rispettivi infortuni e per il tecnico bianconero Massimiliano Allegri non ci sono buone notizie: entrambi salteranno il match di Champions League contro il Villarreal oltre alla sfida di Serie A contro l’Empoli e sono a forte rischio per la gara di Coppa Italia contro la Fiorentina. Ecco il comunicato ufficiale pubblicato dalla Juve:

“Paulo Dybala questa mattina è stato sottoposto presso il J|Medical ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. I tempi di recupero sono stimati in circa 10 giorni.

Anche Daniele Rugani è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una elongazione del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi di recupero sono stimati in circa 10 giorni“.