In casa Juventus il protagonista indiscusso è sempre Paulo Dybala dentro e fuori dal campo a causa delle vicende contrattuali. Dalla Spagna sono sicuri di una cosa

La Juventus è al lavoro in campo per arrivare tra le prime quattro in campionato, approdando così anche alla prossima edizione della Champions League, mentre lontano dal terreno di gioco tocca alla dirigenza risolvere questioni relative ai rinnovi di contratto. Focus particolare sui calciatori in scadenza a giugno ed in particolare sul solito Paulo Dybala, uscito peraltro acciaccato dall’ultima gara di campionato contro il Torino. La stessa società bianconera ha spiegato in una nota che l’argentino ha rimediato “una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra“, e i tempi di recupero sono stimati in 10 giorni.

Tra campo e mercato il grande protagonista di casa Juve è quindi sempre Dybala, criticato dopo l’ennesimo infortunio, e al centro di innumerevoli voci sul suo futuro nel caso in cui non dovesse accordarsi con la società bianconera per prolungare il proprio rapporto.

La questione contratto è ancora tutta da risolvere per Dybala, anche se dalla Spagna lanciano un verdetto piuttosto netto su quello che sarà l’esito della vicenda. Secondo quanto sottolineato da ‘Todofichajes.com’, l’argentino avrebbe definitivamente interrotto la trattativa con la Juventus, e anche se stanno provando a trovare la quadra, in questo momento la testata iberica evidenzia come ci siano già due offerte di alto livello per il calciatore lontano da Torino.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: trattative interrotte per Dybala, ci sono Inter e Conte

Si tratta nello specifico del Tottenham di Antonio Conte e dell’Inter di Beppe Marotta. Fabio Paratici nello specifico punta ad inserirsi nelle crepe tra Dybala e la sua ex Juventus per dare al tecnico salentino un calciatore qualitativo utile a fare il salto di qualità definitivo. La seconda offerta è appunto dell’Inter, che intende assestare il colpo definitivo ad una diretta rivale come la compagine di Allegri. I nerazzurri avrebbero contattato l’agente del calciatore e sono intenzionati a sfruttare il rapporto col connazionale Lautaro Martinez per comporre un duo tutto argentino.

Secondo la stessa fonte spagnola appare complesso per la Juventus trovare l’intesa economica, vista anche la spesa per Vlahovic, mentre sia Inter che Tottenham offrirebbero esattamente ciò che il ragazzo chiede.