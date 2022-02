VIDEO CM.IT | Dybala ed il cerchio del rinnovo: una chiusura chiamata Dusan

Paulo Dybala è sempre al centro dei rumors di calciomercato Juventus. Il rinnovo del contratto si lega a Vlahovic

Il futuro di Paulo Dybala tiene sempre banco in casa Juventus. Il vice capitano dei bianconeri è in scadenza di contratto a giugno con la ‘Vecchia Signora’, ma non è stato ancora trovato l’accordo per il rinnovo.

Mentre si moltiplicano le voci su possibili pretendenti che vanno dall’acerrima nemica dell’Inter agli spagnoli del Barcellona passando per i top club della Premier League inglese. L’arrivo a gennaio di Dusan Vlahovic potrebbe giocare un ruolo fondamentale per la permanenza dell’attaccante argentino alla Juve. Tutti i numeri nel video.