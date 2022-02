Mourinho polemico dopo Roma-Verona: “Meglio andare a casa”

Il tecnico della Roma, Jose Mourinho, polemico sul proprio profilo Instagram al termine di Roma-Verona: le parole dello Special One

Una Roma spenta salvata dai baby. Questo ci ha raccontato la controversa gara disputata dai giallorossi contro il Verona, terminata sul punteggio di 2-2. Grandi protagonisti a sorpresa Volpato e Bove, i quali hanno risposto alle reti di Barak e Tameze siglate nel primo tempo.

La squadra romana ha subito fischi praticamente per tutta la partita da parte dei propri sostenitori sugli spalti. Nervi tesissimi in panchina per Jose Mourinho: il mister portoghese è stato perfino espulso dal direttore di gara per proteste. Lo Special One era visibilmente agitato, tant’è che non ha voluto rilasciare dichiarazioni nel post partita.

Roma, Mourinho: “Meglio non parlare e andare a casa”

Ha preferito esprimersi più a freddo sul proprio profilo Instagram, pubblicando tre foto con tanto di descrizione delle stesse: “Foto 1 possesso palla, foto 2 calcio diretto, foto 3 il popolo che amo e per cui combatto”. In conclusione un po’ di polemica su quanto accaduto in campo: “Foto 4 (non messa realmente, ndr) non parlo è meglio andare a casa e fare una buona cena. Buona domenica“.