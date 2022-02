La Roma sta affondando contro il Verona già nel primo tempo

All’Olimpico l’Hellas domina tecnicamente e tatticamente, oltre che atleticamente. La squadra di Mourinho è in confusione, complici ovviamente anche le tante assenze, ma i primi 45 minuti hanno fatto registrare troppi errori per poter essere giustificati.

Lo sanno anche i tifosi, anche oggi in massa a riempire uno stadio sold out al 50% della capienza consentita. Già durante il match però, dopo il 2-0 soprattutto, l’insofferenza l’ha cominciata a fare da padrona, con fischi e malumore evidenti. La Roma ha poche idee e per niente chiare, il popolo romanista ha reagito dopo alcuni degli errori nella seconda parte di tempo. Così è stato dopo il 3-0 del Verona, anche dopo l’offside fischiato dall’arbitro che non ha comunque cancellato i tanti errori.

In particolare quelli di Karsdorp, totalmente nel caos in difesa e in avanti. Mourinho è frizzante in panchina, ma anche lui non sembra molto con la situazione in mano. A questo si era aggiunta anche la beffa di Barak, che dopo il vantaggio e una volta terminata l’esultanza con i compagni, è rimasto solo e ha rivolto un gesto ulteriore di gioia proprio ‘in faccia’ alla Curva Sud (i tifosi del Verona sono in distinti Nord). Gli errori sono continuati, così come crescente è stata la delusione e i fischi assordanti manifestati dal popolo giallorosso. Che allo stop dell’arbitro hanno coperto nuovamente di fischi e buu la Roma, con tanto di coro ‘Tirate fuori le palle’.