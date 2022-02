Roma-Verona, niente interviste per Mourinho: la decisione del tecnico

Josè Mourinho non ha commentato il pareggio della Roma contro il Verona: il tecnico giallorosso ha deciso di non parlare alla stampa

La Roma riacciuffa il pareggio contro il Verona nel finale, dopo essere stato sotto anche di due gol.

Una partita sofferta quella dei giallorossi che, in piena emergenza per le tante assenze, è riuscita a recuperare il doppio svantaggio grazie alle reti dei giovani subentrati Volpato e Bove.

Una gara che Mourinho ha vissuto in maniera molto sentita, tanto da protestare in maniera veemente con l’arbitro per le troppe interruzioni e calciare con rabbia un pallone in tribuna. Nel finale poi l’espulsione per il tecnico portoghese che, nel post gara ha preferito non fermarsi a parlare con i giornalisti. Mourinho non si è presentato quindi ai microfoni dei giornalisti per le tradizionali interviste post gara.