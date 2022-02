Calciomercato Milan, occasione a zero per la difesa

Milan, per la difesa spunta un’occasione a costo zero, ma non manca la concorrenza, anche italiana

Un’occasione a costo zero per la difesa. Tale infatti si può considerare Noussair Mazraoui, terzino destro in forza all’Ajax, il cui contratto scadrà alla fine della stagione. Il giocatore marocchino, in possesso di passaporto olandese, non rinnoverà il proprio contratto con la società di Amsterdam.

Ecco perché Mazraoui può rappresentare un’occasione per tante società, anche italiane. Calciomercato.it aveva sottolineato come la volontà del terzino fosse quella di non rinnovare e di come Milan, Roma e Juventus stessero seguendo con attenzione la situazione. E proprio i rossoneri starebbero valutando attentamente il profilo del classe 1997.

Milan, occasione Mazraoui a zero

Il giocatore marocchino piace molto anche ad altri club, in particolare a Barcellona, Siviglia e soprattutto Borussia Dortmund e dalla Germania sottolineano come i gialloneri sarebbero in vantaggio nella corsa al terzino. ‘Sky Sport’ però riferisce come il Milan potrebbe tornare in corsa per il giocatore. Il club rossonero sta riflettendo se riscattare o meno Florenzi, in prestito dalla Roma. Le prestazioni del classe 1991 si stanno rivelando convincenti dopo un inizio non dei migliori. Il prezzo del riscatto (4,5 milioni di euro da versare alla Roma) non è esorbitante, ma un nodo potrebbe essere rappresentato dall’ingaggio. Se Florenzi non dovesse restare a Milano, sarà necessario trovare un’alternativa. Ecco perché Mazraoui rappresenta un’occasione.

Il rapporto tra la dirigenza rossonera e l’agente del giocatore, Mino Raiola, si è un po’ raffreddato nell’ultimo anno, complice anche la situazione Donnarumma. Il Milan comunque sta sondando la situazione. Da ‘Sky Sport’ riferiscono come la dirigenza rossonera comunque ancora non ha accelerato per cercare di chiudere subito l’affare. Il classe 1997 figura nella lista dei giocatori che interessano alla società meneghina e il board sta facendo le sue valutazioni per capire bene se affondare il colpo o meno.