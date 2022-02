Calciomercato Juventus e Milan, trattativa avanzata per il colpo a zero

Possibile affare a costo zero per Juventus, Milan e anche Roma: trattativa in fase molto avanzata

Tanti sono i possibili colpi a costo zero che il mercato internazionale può regalare nel corso dell’estate. Tra i tanti nomi sotto osservazione ci sono anche quelli provenienti da campionati meno blasonati, ma che possono stuzzicare e non poco anche i club italiani.

Uno di questi è Noussair Mazraoui, terzino destro dell’Ajax e della nazionale marocchina, il cui contratto scadrà a fine stagione. Considerando l’età (classe 1997), unita al costo zero dell’operazione, all’esperienza internazionale e ad un passaporto comunitario (olandese), Mazraoui rappresenta una ghiotta occasione per tanti club italiani. Il suo profilo in particolare è stato accostato a Milan, Juventus e Roma.

Juventus, Milan e Roma: sorpasso per Mazraoui

I giallorossi sono certamente la squadra che più necessita di un terzino destro, ma anche bianconeri e rossoneri stanno sondando il terreno. Il Milan riflette sul possibile riscatto di Florenzi e nel caso in cui non dovesse essere esercitato, sarà necessario puntare ad un nuovo acquisto. Mentre la Juventus cerca da tempo nuovi esterni difensivi, così da regalare maggiori alternative ad Allegri. C’è però da dire che a differenza della Juventus, i rapporti tra la società rossonera e l’agente del giocatore, Mino Raiola, sono piuttosto scricchiolanti. Al contrario invece del legame che Raiola ha con un altro club, il Borussia Dortmund.

Nella formazione tedesca militano due assistiti dell’agente italo-olandese: Malen ed Haaland, anche se il norvegese potrebbe essere uno dei grandi nomi che animeranno il mercato estivo e salutare la Ruhr. Fatto sta che la società giallonera si starebbe muovendo concretamente per arrivare all’esterno difensivo marocchino. Anzi, il vantaggio sulle dirette concorrenti (oltre alle italiane vanno aggiunte Siviglia e Barcellona) è notevole. Secondo infatti l’emittente ‘Sport 1’ la trattativa per il passaggio del giocatore in Germania sarebbe molto concreta. In quel reparto il Borussia ha dovuto patire parecchi infortuni e cerca una nuova alternativa: Mazraoui potrebbe essere il profilo perfetto per rapporto qualità prezzo. La carta giusta per convincere il giocatore potrebbe essere, oltre ad uno stipendio importante, anche la cifra da proporre come bonus al momento della firma.