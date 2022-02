Calciomercato Juventus, decisione presa | Addio eccellente e beffa Inter

Decisione di calciomercato già presa dalla Juventus, in estate previsto l’addio eccellente e la possibile beffa all’Inter

La Juventus pensa al futuro della sua fascia sinistra. Le prestazioni di Alex Sandro non hanno mai convinto del tutto e la prossima estate, dopo sette stagioni, le strade potrebbero dividersi. La società di Agnelli punta infatti al ringiovanimento della rosa e sembra aver già individuato il candidato principale per la corsia sinistra.

L’agente di Alex Sandro, il noto Jorge Mendes, sta già lavorando all’ipotesi addio. La destinazione possibile è la Premier League, campionato dove al calciatore non dispiacerebbe trasferirsi. Tra i club accostati a lui figura anche il Wolverhampton e per concludere positivamente l’affare non servirebbe una cifra molto elevata. Con il contratto in scadenza nel 2023, infatti, la Juventus si accontenterebbe di 12 milioni di euro per dare il via libera alla cessione.

L’obiettivo primario per la fascia sarebbe quindi Andrea Cambiaso, talento 21enne del Genoa seguito con attenzione anche dall’Inter. Il laterale rossoblù, conferma ‘Tuttosport’, è stato oggetto di sondaggi già a gennaio: i liguri non hanno aperto alla cessione, ma a giugno la situazione si prospetta diversa visto che Cambiaso ha il contratto in scadenza nel 2023. L’appuntamento di calciomercato è stato quindi soltanto rinviato di pochi mesi.

Calciomercato Juventus, duello con l’Inter per Cambiaso

Giovanni Bia, agente di Andrea Cambiaso, ha parlato a CM.IT dell’interesse di Inter e Juventus: “Credo che si sia meritato sul campo queste luci attorno a lui – le parole di Bia – Futuro? Difficile dire qualcosa adesso, speriamo che il Genoa si salvi con Cambiaso. Poi vediamo che succederà”.

Classe 2000, nella stagione in corso l’esterno rossoblu si è messo in mostra con 4 assist e 1 gol in 25 presenze totali. Alto 181cm, si tratta di un giocatore di qualità e duttilità, considerata la sua capacità di agire su entrambe le fasce e, all’occorrenza, da mezz’ala. Con Allegri potrebbe così completare il suo percorso di crescita diventando uno dei migliori esterni del panorama italiano.