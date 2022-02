Si muove Jorge Mendes, via dalla Juventus: la cifra è giusta

La Juventus continuerà la sua rivoluzione in estate: si muove Jorge Mendes, la cifra è giusta per una nuova cessione

La rivoluzione è appena all’inizio. Gennaio ha rappresentato, lo ha detto anche Nedved, un anticipo di quel che avrebbe dovuto accadere in estate.

Vlahovic e Zakaria sono arrivati prima del previsto per consentire alla Juventus di avere più chance nella rincorsa Champions che oggi vede i bianconeri al quarto posto con due punti di vantaggio sull’Atalanta (che ha una gara in meno).

I risultati per Allegri si sono visti subito, anche se il percorso è ancora lungo e dal risultato dipenderà in parte anche quel che accadrà nel prossimo calciomercato. Kulusevski e Bentancur sono state le cessioni invernali, ma – acquisti a parte – in estate diversi bianconeri potrebbero fare le valige. Delle situazioni dei calciatori in scadenza di contratto – da Dybala a Bernardeschi – si parla spesso, ma gli addii potrebbero anche riguardare chi è legato più a lungo alla Juventus. La difesa è il reparto che potrebbe vedere più stravolgimenti. L’ipotesi dell’addio di de Ligt è in piedi, fermo restando la volontà di ringiovanire la retroguardia. Ecco perché tra i possibili partenti c’è Alex Sandro.

Calciomercato Juventus, Alex Sandro in partenza: i dettagli

Il terzino brasiliano non sta vivendo la sua stagione migliore, tanto che Allegri gli preferisce a volte Pellegrini. Una situazione che potrebbe portare ad un addio estivo. Il suo agente Jorge Mendes sta già lavorando a questa ipotesi e la destinazione possibile – come si legge su ‘calciomercatoweb.it’ – è la Premier League, campionato dove al calciatore non dispiacerebbe trasferirsi.

Qui l’agente portoghese ha un rapporto forte con il Wolverhampton, società che accoglierebbe volentieri il 31enne di Catanduva. Per far andare a buon fine l’affare non servirebbe una cifra molto elevata. In scadenza nel 2023, la Juventus si accontenterebbe di 12 milioni di euro per dare il via libera alla cessione di Alex Sandro.

In bianconero dal 2015, in questa stagione ha collezionato diciannove presenze in campionato con un assist, ma il rendimento non è stato all’altezza del passato. Ecco perché un addio è tutt’altro che da escludere. Jorge Mendes è al lavoro, la Premier League potrebbe accogliere un altro bianconero.