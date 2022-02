Caos Tottenham, Conte e Paratici nella bufera: pioggia di insulti

Crisi nera per il Tottenham, ancora sconfitto: Conte e Paratici nel mirino, ce n’è anche per Bentancur e Kulusevski, disastro Spurs

Il Tottenham non va, problemi seri per Antonio Conte in Inghilterra. Altra giornata negativa per gli Spurs, che incassano una netta sconfitta casalinga dal Wolverhampton, che passa per 2-0 con le reti di Raul Jimenez e Dendoncker.

E’ la terza sconfitta consecutiva in campionato dopo quelle contro il Chelsea e contro il Southampton, anche questa in casa. Il quarto posto in Premier League si allontana di quattro punti, anche se ci sono ancora due partite da recuperare. Il pubblico sta comunque esaurendo la pazienza e dopo la sconcertante prestazione di oggi piovono fischi a fine gara, oltre che critiche pesantissime sui social.

Tottenham, Paratici nel mirino: flop Bentancur e Kulusevski

Tra i più criticati, Fabio Paratici, cui viene contestato l’operato sul mercato e nello specifico l’acquisto di Bentancur e Kulusevski dalla Juventus, per una cifra considerevole per di più. Pessima prova, oggi, dell’uruguaiano, partito titolare, e dello svedese, entrato al 28′ del primo tempo con il punteggio già sullo 0-2 ma incapace di cambiare la partita. Non mancano le ironie sul ‘favore’ reso alla sua ex squadra, ‘finanziando’ di fatto l’operazione Vlahovic. Oltre ad aver acquistato per gli Spurs due giocatori che finora non hanno inciso, anzi, hanno fatto più che altro disastri. Due partite sono poche per giudicare, è vero, ma l’inizio dell’avventura inglese dei due ex bianconeri è stato memorabile in senso negativo. Ecco alcuni dei tweet più polemici, sia in Italia che in Inghilterra:

