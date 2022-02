L’addio alla Juve spaventa anche il Milan | Contatti avviati per lo scippo

La Juventus prova lo sgarbo di calciomercato al Milan, contatti già avviati per il possibile grande rinforzo in difesa

La Juventus non lascia nulla al caso. Nonostante Matthijs De Ligt sia considerato un elemento importante per il presente e il futuro, Andrea Agnelli mette in conto di poterlo perdere di fronte a offerte elevate nelle prossime sessioni di mercato.

Così, se il primo intento è quello di trattenerlo per almeno un’altra stagione, magari attraverso un prolungamento di un solo anno, il piano B è quello di non farsi trovare impreparati in caso di offerta irrinunciabile. Su De Ligt, del resto, ci sono da tempo Barcellona, Bayern Monaco e Chelsea. Alla Continassa, riporta ‘Tuttosport’, stanno tenendo le antenne dritte su Sven Botman del Lille, voluto fortemente già dal Milan, come Calciomercato.it ha anticipato nelle scorse settimane. Negli ultimi giorni la Juventus avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo per il difensore classe 2000. Un modo per aggiornarsi sulla situazione e per dimostrare interesse.

Calciomercato Milan, inserimento Juventus per Botman: contatti avviati

Nella corsa al talento la Juve parte però dietro al Milan. I rossoneri hanno infatti ottenuto già il gradimento di Botman. Nel recente vertice a Casa Milan, come anticipato da CM.IT, sono state ribadite due cose: la prima, che il difensore era e rimane il prescelto per rinforzare la difesa della squadra di Stefano Pioli; la seconda, che il classe 2000 olandese è convinto del progetto rossonero, che resta così in cima alle sue preferenze.

Tra l’entourage e il Milan c’è una intesa di massima sul contratto. Attualmente Sven Botman guadagna 6-700mila euro, in rossonero andrebbe a guadagnare sui 3 milioni. La Juventus ora si inserisce nella corsa al talento ma deve fare i conti con chi gli è davanti. Anche Maldini lavora alacremente per strapparlo alla folta concorrenza internazionale.