Super colpo in Serie A | Il piano di Mourinho per anticipare Inter e Juventus

In estate Juventus e Inter sono pronte a darsi battaglia per il colpo in Serie A, ma occhio all’inserimento della Roma: il piano di Mourinho

Lo scettro della regina del calcio italiano promette di essere molto conteso nei prossimi anni, con l’Inter campione in carica e deciso a rimanere tale, il Milan che si candida come principale contendente per lo scudetto e la Juventus in grande crescita.

Gli equilibri di potere possono essere rovesciati dal mercato, come hanno dimostrato i bianconeri portando Dusan Vlahovic a Torino a gennaio, ed in estate potrebbero essere diversi i giocatori in Serie A contesi dai top club. Mentre Inter e Juventus sono pronte a darsi battaglia per uno dei talenti del Sassuolo, però, potrebbe essere la Roma ad anticipare tutti: il piano della società giallorossa per convincere gli emiliani e battere la concorrenza.

Calciomercato Roma, piano per anticipare Inter e Juventus | Mourinho vuole Raspadori

Uno dei gioielli del calcio italiano è Giacomo Raspadori, attaccante atipico e capace di fiammate importanti contro qualsiasi avversario. Negli ultimi anni la crescita del classe 2000 è stata evidente ed è stata sottolineata dalle convocazioni di Roberto Mancini per la Nazionale, con la quale ha vinto l’Europeo questa estate. Tra i club che più di ogni altro seguono Raspadori vanno citati sicuramente l’Inter e la Juventus, ma ad avere la meglio nel prossimo calciomercato potrebbe essere la Roma.

Secondo quanto riportato da ‘ASRomaLive.it’, i giallorossi vorrebbero sfruttare l’affare Ciervo per mettere le basi e anticipare le concorrenti su Giacomo Raspadori. L’attaccante del Sassuolo potrebbe fare al caso di José Mourinho e formare una grande coppia con Tammy Abraham: le manovre per portare l’azzurro nella Capitale in estate potrebbero essere già iniziate. La partita di oggi, poi, potrebbe essere anche un’ulteriore occasione per Roma e Sassuolo per incontrarsi e discutere di Raspadori. Il futuro del classe 2000 è ancora tutto da definire e le finestre sono ancora tutte aperte: dall’approdo ad un top club fino alla permanenza in neroverde, come fatto in passato da Berardi, la decisione finale non è ancora stata presa dall’entourage del giocatore.