CM.IT | Roma, Ciervo al Sassuolo: oggi l’incontro per definire l’affare

Riccardo Ciervo dalla Roma al Sassuolo: oggi l’incontro per definire il trasferimento. Le ultime

Come vi abbiamo raccontato ieri, è concluso il passaggio di Riccardo Ciervo dalla Roma al Sassuolo. Il giovane trequartista classe 2002 in questi primi sei mesi ha giocato in prestito alla Sampdoria.

Diversi spezzoni di partita per un totale di dodici presenze con la maglia blucerchiata, di cui due da titolare: una col Napoli, l’altra in Coppa Italia contro il Torino. Come raccolto dalla nostra redazione, nella giornata di ieri è stato trovato l’accordo tra i due club: la questione era legata alla formula dopo il trasferimento a titolo definitivo. I giallorossi, infatti, avrebbero voluto inserire una clausola di ‘recompra’, al contrario del club neroverde. Il Sassuolo ha tenuto il punto, non volendo ripetere un nuovo ‘caso’ Pellegrini. L’accordo è stato raggiunto sul 25% in favore della Roma sulla futura rivendita di Ciervo e, stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, oggi l’entourage del giocatore incontrerà il Sassuolo per definire il trasferimento e tutti i dettagli.