Juventus-Sassuolo, oltre la Coppa Italia | Intreccio di mercato con l’Inter

Juventus e Sassuolo si sfideranno in Coppa Italia questa sera, ma potrebbero incontrarsi anche per il mercato: sfida con l’Inter

I bianconeri si presentano alla sfida di questa sera in Coppa Italia sulle ali dell’entusiasmo, grazie al mercato invernale, ma il Sassuolo vuole stupire ancora una volta.

Oltre al campo, dove in palio ci sarà l’approdo alle semifinali, le due società potrebbero essere protagoniste di un nuovo intreccio di mercato. L’estate scorsa la Juventus ha trattato a lungo con i neroverdi per consegnare Manuel Locatelli a Massimiliano Allegri e nel prossimo mercato potrebbe esserci un nuovo affare. Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juventus non ha perso l’interesse per Giacomo Raspadori e sarebbe disposta a battagliare con la concorrenza per portare il classe 2000 sotto la ‘Mole’.

Calciomercato Juventus, piace Raspadori | Futuro incrociato con Dybala

Il futuro di Giacomo Raspadori potrebbe essere intrecciato a quello di Paulo Dybala. L’argentino è in scadenza di contratto e la Juventus nei prossimi giorni lavorerà per trovare un accordo, altrimenti l’addio sarà inevitabile. Tra i possibili sostituti, poi, i bianconeri valutano con grande attenzione anche il profilo del classe 2000 cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo. Quest’anno in campionato Raspadori ha messo a segno già sette reti, le stesse di Dybala, e gode della stima di Roberto Mancini. Le continue convocazioni del CT, compresa quella che gli ha permesso di vincere l’Europeo con l’Italia, possono essere considerate un fattore per la Juventus. I bianconeri, storicamente, sono sempre stati attratti dai giocatori della Nazionale.

Uno degli idoli di Raspadori quando si è affacciato al grande calcio era proprio Paulo Dybala, protagonista anche di uno scambio di maglia che ha emozionato il talento azzurro, e nella prossima stagione potrebbe raccoglierne l’eredità in bianconero. Non è da escludere, inoltre, che Raspadori possa approdare a Torino anche con il rinnovo di Dybala: in ogni caso, ‘Jack’ potrebbe ritrovare anche l’amico Manuel Locatelli. Insieme a Dusan Vlahovic, poi, comporrebbe una coppia d’attacco che oltre all’età (sono entrambi classe 2000) condividerebbe anche una feroce etica del lavoro. Insomma, questa sera saranno avversari, ma nella prossima stagione Raspadori e la Juventus potrebbero unirsi. Una delle insidie, però, è rappresentata dall’Inter: i nerazzurri hanno iniziato i dialoghi con Carnevali per i talenti del Sassuolo con molto anticipo e potrebbero essere in vantaggio.