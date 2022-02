Calciomercato Juventus, nuova svolta per Dybala | L’Inter osserva

La Juventus è pronta a riprendere il discorso con l’agente di Dybala per il rinnovo, l’Inter attende e prepara l’offerta

I bianconeri sono entrati in una nuova dimensione grazie all’acquisto di Dusan Vlahovic, che permette di avere maggior ottimismo nei confronti del futuro: ora tocca al ’10’.

La situazione contrattuale di Paulo Dybala è arcinota, senza un rinnovo l’argentino andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e potrà scegliere un nuovo club a parametro zero. Nei mesi scorsi la Juventus aveva trovato un accordo con l’entourage della ‘Joya’, per poi tornare sui propri passi e cambiare strategia sul mercato. L’arrivo dell’attaccante serbo ha cambiato le carte in tavola: ora potrebbe esserci un nuovo tetto salariale e anche il rinnovo di Dybala andrà rinegoziato. I prossimi 10 giorni potrebbero essere decisivi per le sorti dell’argentino.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, i prossimi dieci giorni potrebbero essere decisivi per il rinnovo di Paulo Dybala. La società bianconera sarebbe disposta a rinegoziare il contratto sulla base di un ingaggio da 7 milioni di parte fissa più bonus e, intanto, Jorge Antun – agente del giocatore – attende la convocazione da parte della dirigenza. L’ad Maurizio Arrivabene aveva indicato in febbraio il mese per i rinnovi di contratto e così potrebbe essere.

Calciomercato Juventus, riparte il rinnovo di Dybala | Vlahovic decisivo

Come vi abbiamo rivelato su Calciomercato.it nelle settimane scorse, la volontà di Dybala resta sempre quella di rinnovare il contratto con la Juventus, nonostante i continui rinvii e cambi di rotta della società nei suoi confronti. Decisivo in questo senso potrebbe essere stato Dusan Vlahovic: per Massimiliano Allegri il ’10’ argentino sarebbe complementare al nuovo numero ‘7’ e vorrebbe la coppia anche per la prossima stagione. In attesa dei possibili sviluppi sul rinnovo della ‘Joya’, l’Inter continua ad osservare la situazione con grande interesse, ma rischiar di doversi arrendere al fatto che l’ex Palermo voglia restare a Torino. Senza dimenticare la corte della Premier League: oltre al Manchester City di Pep Guardiola, anche il Tottenham di Conte e Paratici sarebbero pronti ad accogliere Dybala in caso di addio alla ‘Vecchia Signora’.