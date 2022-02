Addio Inter e beffa alle italiane | E’ derby spagnolo per il difensore

Sarà il calciomercato dei difensori. L’Inter è a rischio beffa: il centrale è pronto a giocare nella Liga. E’ derby tutto spagnolo

Il prossimo sarà un calciomercato che vedrà i difensori come protagonisti. Le big del calcio italiano, Juventus, Milan e Inter, si muoveranno per mettere la mani su calciatori che possano migliorare il pacchetto arretrato.

Vi stiamo raccontando in queste ore di come Paolo Maldini e Frederic Massara si stiano muovendo con largo anticipo per battere la concorrenza e mettere a disposizione di Stefano Pioli Sven Botman.

Ieri, gli agenti del difensore olandese hanno varcato le porte di Casa Milan. Un’ora di summit per ribadire la volontà di convolare a nozze ma va trovato l’accordo con il Lille. Anche la Juve si è mossa mettendo le mani su Gatti ma in estate proverà a prendere almeno un altro centrale, vista l’età che avanza di Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini.

Tra i calciatori che più piace ai bianconeri c’è sicuramente Bremer. Il brasiliano è un profilo che interessa particolarmente anche all’Inter, che deve fare i conti con il possibile addio di de Vrij.

Il calciomercato dei calciatori che vedranno scadere il contratto a giugno, però, è già pronto ad accendersi. Rudiger e Christensen sono alcuni dei difensori che non hanno ancora rinnovato e che rappresentano un’opportunità.

Calciomercato Inter, opportunità Luiz Felipe: il difensore verso la Spagna

La rappresenta anche Luiz Felipe della Lazio. Il centrale, entrato nel giro della Nazionale italiana, è pronto a lasciare i biancocelesti per una nuova esperienza. Tutto, nei giorni scorsi, lasciava pensare che potesse essere l’ennesimo rinforzo per l’Inter di Simone Inzaghi. Felipe è un profilo che piace particolarmente al tecnico nerazzurro, che riabbraccerebbe l’ennesimo calciatore che ha giocato nella Capitale, dopo de Vrij, Caicedo e Correa, oltre che Dzeko (sponda giallorossa).

Luiz Felipe, accostato in passato, anche al Milan, però, potrebbe prendere un’altra strada. Il calciatore – come riporta in prima pagina Estadio Deportivo – potrebbe sbarcare in Andalusia. Per il centrale è derby tra il Siviglia e il Betis. Ricordiamo che qualche estate fa il difensore è stato accostato con insistenza al Barcellona, che oggi però non sembra pensare a lui.