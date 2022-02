Inter, decisione presa su Perisic | Piano condiviso, nonostante Gosens

L’acquisto di Gosens non esclude la permanenza di Perisic. Ora, però, il croato deve rinnovare il proprio contratto: si discute con l’Inter

L’arrivo di Robin Gosens ha dato all’Inter la possibilità di assicurarsi uno dei migliori interpreti del ruolo di esterno sinistro in Serie A: un giocatore in grado di coprire sia la fascia in fase difensiva che di attaccare in fase di possesso palla. Un ruolo che in queste due ultime stagioni era stato ricoperto da Ivan Perisic, giocatore che ha saputo riprendersi l’Inter dopo l’anno in prestito al Bayern Monaco, che sembrava averlo messo ai margini del progetto nerazzurro.

Ora, a due anni dal ritorno a Milano, l’esterno è in scadenza di contratto, ma le parti vorrebbero arrivare a una soluzione per evitare che Perisic possa lasciare l’Inter a parametro zero o, per dirla meglio, per evitare che se ne possa andare da San Siro. Intanto alcune voci lo vorrebbero lontano dall’Italia, ma dipenderà tutto dal giocatore stesso.

Calciomercato Inter, si cerca il rinnovo con Perisic

Il futuro di Perisic è, quindi, legato a quella che sarà l’offerta economica che l’Inter riuscirà a portare all’attenzione del suo entourage: nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra dirigenza e agenti, con questi che hanno ricevuto il benestare della società. L’arrivo di Gosens, come detto, non preclude a Perisic la possibilità di restare in quella che è la squadra attualmente campione d’Italia in carica e intenzionata a non depauperare il suo patrimonio atletico, non più di quanto già fatto quest’estate.

Perisic attualmente percepisce 5 milioni di euro a stagione e nella richiesta per il rinnovo ci sarebbe anche il rialzo di un milione, portando così il proprio ingaggio a 6. Nell’era in cui si prova a ribassare tutti gli stipendi, una richiesta che potrebbe non trovare il benestare dell’Inter, nonostante la propensione a trattenere il croato nella rosa di Inzaghi. Per questo il tentativo sarà quello di provare a rilanciare con un biennale a 4 milioni a stagione, più bonus legati alle prestazione e ai successi della squadra.

Inter, la convivenza tra Perisic e Gosens

Servirà trovare una via di mezzo, per far capire al giocatore che ha da poco compiuto 33 anni e che un biennale significherebbe tenerlo in rosa fino ai 35 anni, un’età non più tanto giovane per un giocatore al quale si chiede tanta corsa e presenza sia offensiva che difensiva. Intanto, però, prima dell’acquisto di Gosens l’ex Bayern Monaco è stato avvisato: il tedesco non sarebbe stato acquistato per prendere il suo posto, ma per avere una doppia opzione come quinto a sinistra. E che opzione, verrebbe da aggiungere.

Accanto al rinnovo di Perisic poi ci saranno da gestire quelli di Handanovic, pronto a restare un altro anno in un ruolo à la Buffon lo scorso anno alla Juventus, e quello di Brozovic: per quest’ultimo il più è stato fatto, quindi dopo l’annuncio ci si potrà concentrare sui contratti degli altri due giocatori, pilastri di questi ultimi anni di crescita dell’Inter, che con loro vuole tornare ai livelli vissuti con Jose Mourinho.