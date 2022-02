Ivan Perisic, esterno croato dell’Inter di Simone Inzaghi, continua a convincere e i social sono dalla sua parte: andiamo a vedere che cosa succede nel web

Anche nella sfida fra l’Inter di Simone Inzaghi e la Roma di Josè Mourinho, grandissimo ex della gara, un giocatore nerazzurro spicca fra gli altri per intensità della prestazione e qualità delle giocate.

Stiamo parlando di Ivan Perisic, esterno sinistro croato che sta vivendo forse la sua miglior stagione con la maglia della Beneamata da quando è a Milano, sia dal punto di vista dei numeri che delle prestazioni. Nel primo tempo, contro i giallorossi, è arrivato un assist al bacio per il gol dell’immediato vantaggio di Edin Dzeko. Giocata che segue la super rete al volo nel derby di Milano contro il Milan di Stefano Pioli, poi perso dai nerazzurri per mano di Olivier Giroud.

Inter-Roma, social scatenati per Perisic

E sui social, Twitter in particolare, è partita una nuova crociata per il rinnovo di Ivan Perisic da parte dell’Inter, essendo il contratto del giocatore croato in scadenza al termine di questa stagione. Non solo, anche i tifosi delle altre squadre, vista la caratura delle prestazioni di Perisic, vorrebbero l’esperto ex giocatore del Bayern Monaco nella loro squadra del cuore ed infatti arrivano tweet come: “Lo vorrei al Milan“. O addirittura: “Ho l’impressione che la Juventus ci proverà per Perisic“.

Inter-Roma, i tweet per Perisic

Ho l'impressione che la Juventus ci proverà per Perisic — Marco (@TheMarvel91) February 8, 2022

Una roba assurda il Croato #Perisic Ivan va rinnovato #Inter — Marco (@MarcoReNer_azz) February 8, 2022

Io davvero vorrei proporre una colletta per Perisic.

A me alla fine bastano un po’ di pane e un po’ di acqua, il resto dei soldi posso donarlo per questa buona causa. — kd🐨 (@SheisGiu) February 8, 2022

Per favore @Inter il rinnovo di Ivan Perisic, grazie — CONDOM.GBIA (@milanoneroblu10) February 8, 2022

Ivan perisic devi rinnovare — bettercall_pier (@bettercall_pier) February 8, 2022

se perisic giocasse sulla fascia destra lo vorrei al milan — ok campione (@oklampione) February 8, 2022