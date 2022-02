Nuovo club per Perisic, annuncio in conferenza: “Dipende da lui”

Nikola Kalinic ha parlato del possibile approdo di Perisic all’Hajduk Spalato, parole chiare in conferenza stampa

Ancora in attesa di novità sul rinnovo di Perisic, l’Inter deve fare i conti con alcune indiscrezioni di mercato. Talune vorrebbero l’esterno croato di ritorno all’Hajduck Spalato, che ha da poco ufficializzato l’appdoro di Nikola Kalinic. Proprio l’esperto bomber ha rilasciato alcune parole sul suo connazionale nerazzurro.

Chiaro il commento di Kalinic in conferenza stampa: “Perisic mi ha chiamato ieri sera. Non vi svelo nulla, ma gli ho detto che tutto dipende da lui, come tutto dipendeva da me. Non nascondo quanto sono felice e orgoglioso di essere tornato”.

Kalinic ha parlato anche del suo rapporto con Tudor: “Ho avuto un ottimo rapporto con lui, siamo usciti fuori dal campo. Mi ha aiutato molto e alla fine ha detto che potevo andare. Lo voglio ringraziare. Mi ha detto che rispetta la mia decisione, che non mi avrebbe causato qualche problema. Sa cosa significa per me e lo ringrazio per questo”.