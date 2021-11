CMIT TV | Rinnovo Perisic, Biasin: “Bisogna stare molto attenti”

Fabrizio Biasin ha parlato alla CMIT TV del rinnovo di Ivan Perisic in scadenza di contratto con l’Inter a fine stagione

Intervenuto alla CMITV Fabrizio Biasin si è soffermato sulla situazione di Ivan Perisic. L’esterno croato sta facendo un buon campionato, ma è in scadenza di contratto a fine anno.

Proprio sul rinnovo il giornalista ha affermato: “Sta facendo benissimo e andando oltre le previsioni. Credo che l’Inter stia ragionando sul prolungamento ma bisogna stare molto attenti. Bisogna ragionare con la mente di un direttore sportivo: è oltre i trenta e non ha più tanto mercato. Se rinnovi, sai di doverlo tenere fino a fine carriera. Devi pensare di garantire uno stipendio che non sia esagerato. Per Brozovic, Barella e Lautaro si possono fare sacrifici in alto, nel caso di Perisic no. O accetta un ingaggio normale o difficilmente si arriverà al prolungamento”.

Calciomercato Inter, Biasin su Perisic: “Futuro non è un’urgenza”

Fabrizio Biasin alla CMIT TV ha continuato: “Tutto ciò al netto della volontà del calciatore che magari ha già deciso di tornare in Germania. Secondo me, lui vuole andare a giocare in Bundesliga, ma non credo che ora sia una sua urgenza ragionare sul futuro. Si possono incontrare anche dopo Natale”.