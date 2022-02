Juventus-Sassuolo, oltre la Coppa Italia | Tre intrecci di mercato con l’Inter

Calciomercato invernale concluso, si inizia a ragionare sul futuro e sulla prossima stagione, con tre colpi in direzione Sassuolo

L’asse Inter-Sassuolo è molto calda, ma domani sarà il momento della Juventus incontrare i neroverdi. Un’altra pista sempre molto bollente, soprattutto dopo l’affare Locatelli, con Carnevali che ha voluto accontentare le esigenze del giocatore e dei bianconeri in estate. Adesso il derby d’Italia, tra la Vecchia Signora e l’Inter, potrebbe rinnovarsi a distanza, proprio con la squadra emiliana a fare da giudice e i suoi pupilli pronti a decollare.

Se quindi il match di domani, valido per l’accesso alle semifinali di Coppa Italia, servirà a Juventus e Sassuolo per incontrarsi di nuovo e magari provare a imbastire qualche trattativa, è con l’Inter che al momento la pista sempre molto più calda. I nomi sul taccuino sono noti: Scamacca, Frattesi e Raspadori.

Juventus – Inter, Marotta prova l’anticipo con Carnevali

Rientrato dal prestito al Monza e trattenuto in estate nonostante il forte pressing di Pecini che lo voleva allo Spezia, Frattesi viene valutato al momento 25 milioni di euro, soprattutto dopo l’ottima prima metà di stagione che lo ha portato a segnare quattro gol in 22 presenze, più due assist. Un centrocampista completo, che al suo repertorio tecnico ha aggiunto anche il fiuto per il gol e l’inserimento tra le linee: un profilo che all’Inter tornerebbe più che utile, soprattutto in vista di un allungamento della rosa e per fornire un’alternativa a Barella in mezzo al campo. Marotta prova a scendere fino a 15 milioni di euro, più eventuali bonus, ma si tratta a oltranza.

Il secondo nome forte è quello di Scamacca, profilo molto conteso tra Juventus e Inter. I bianconeri hanno virato forte su Vlahovic e questo potrebbe significare aver mollato un po’ la presa sul centravanti ex Roma, che viene valutato 35 milioni di euro. Una cifra molto alta, praticamente la metà del più giovane centravanti serbo, che ha da poco compiuto 22 anni: Scamacca, invece, di anni ne ha 23, da poco compiuti, e di gol quest’anno ne ha fatti già 9, superando il record dello scorso anno con la maglia del Genoa in campionato.

Insegue, adesso, la doppia cifra e una strada spianata verso l’Inter: con Dzeko prossimo a 36 anni e con la necessità di rifiatare, Scamacca gli si potrebbe avvicinare gradualmente per rappresentare, poi, il futuro centravanti a disposizione di Inzaghi. Con l’inserimento di una contropartita tecnica come Andrea Pinamonti, l’affare potrebbe essere più fattibile.

Juventus – Sassuolo, l’occasione per un ritorno di fiamma

Infine a chiudere il trittico c’è Giacomo Raspadori, che dopo un anno sotto i riflettori e la convocazione all’Europeo da parte di Mancini, quest’anno ha fatto fatica ad affermarsi. La Juventus non ha mollato la presa sul giocatore e oltre a Cambiaso del Genoa vorrebbe provare a continuare l’opera di ringiovanimento della rosa proprio con l’attaccante neroverde.

Il giocatore piace ad Allegri, che potrebbe volerlo inserire in rosa al posto di Morata: l’attaccante spagnolo, infatti, resta in bilico per la prossima stagione e non è ancora chiara la volontà bianconera tra il riscatto o l’interruzione del prestito dall’Atletico Madrid. Con i rapporti ottimi con Carnevali e la possibile partenza di Dybala, la pista che conduce a Raspadori sembra molto percorribile, ma tutto dipenderà dalla cifra richiesta per il talento del 2000.