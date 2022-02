Calciomercato Inter, Inzaghi e Marotta in pressing | Incontro e doppia firma

L’Inter si qualifica per le semifinali di Coppa Italia, mettendosi alle spalle la delusione nel derby. La dirigenza però non perde di vista il mercato: le ultime

L’Inter rialza la testa e dimentica la batosta del derby contro il Milan grazie al 2-0 inflitto alla Roma dell’ex Mourinho, che vale l’accesso alle semifinali di Coppa Italia.

Ancora tra i protagonisti nelle fila nerazzurre Ivan Perisic, tambureggiante sul binario di sinistra e artefice del perfetto assist dopo soli 2′ di gioco per il vantaggio firmato da Edin Dzeko. Il nazionale croato ha recuperato in tempo dal fastidio al polpaccio che lo aveva costretto al cambio nella ripresa della stracittadina persa con il Milan e ha sciorinato la solita prestazione ad altissima intensità mettendo alle strette Karsdorp e la difensa giallorossa.

Inter, incontro per Perisic e Handanovic: le novità sul rinnovo

Perisic rimane un elemento imprescindibile per lo scacchiere di Simone Inzaghi, come più volte sottolineato anche dallo stesso tecnico piacentino in conferenza stampa. Anche ieri al termine della gara l’ex Lazio ha esaltato la prova del classe ’89, con Inzaghi che spinge ormai da tempo per il rinnovo del contratto del giocatore in scadenza il prossimo 30 giugno. A proposito è da segnalare un contatto tra le parti nei giorni scorsi, con la dirigenza di Viale della Liberazione che ha avuto un aggiornamento con l’entourage dell’ex Bayern Monaco.

La trattativa rimane complicata perché permangono delle distanze al momento tra l’offerta dell’Inter e le richieste di Perisic, che punta ad un ingaggio almeno pari rispetto ai 5 milioni di euro che percepisce attualmente. Nonostante l’arrivo di Gosens, Marotta e Inzaghi lavorando per la conferma di Perisic e ulteriori novità sono attese nei colloqui delle prossime settimane. All’Inter si augurano che l’esterno possa seguire l’esempio del connazionale Brozovic, vicino alla firma sul prolungamento fino al 2026 malgrado la tentazione Barcellona. Oltre a Perisic contatti inoltre con gli agenti di Handanovic, pure lui in scadenza la prossima estate. Marotta e Ausilio non vogliono privarsi dell’esperienza e della leadership del capitano anche dopo l’ingaggio di Onana e proporranno allo sloveno un prolungamento per una stagione fino al 2023.