Alla CMIT TV Biasin ha parlato del mercato dell’Inter, in particolare della situazione legata a Brozovic

“C’è apprensione legata al rinnovo di Brozovic. Una settimana fa, qui, dissi che il Barcellona e il Tottenham provarono a bussare alla porta di Brozovic. Il Barcellona ha fatto il suo tentativo qualche settimana fa e ha offerto 8 milioni, ma lui ha declinato. Questo non significa che il Barcellona si tiri fuori”. Così ha parlato Fabrizio Biasin intervenuto in diretta alla CM.IT TV.

Sembrano però esserci sensazioni positive attorno al croato: “La sensazione è che il rinnovo si farà, ma si temporeggia. Ci vorranno almeno 5/6 giorni perché si stanno trattando le virgole. Fino a che non c’è firma non ci sono certezze. L’Inter ha presentato la sua offerta di rinnovo a Brozovic e l’entourage ha accettato. Ora si stanno vedendo le virgole. Fino a quando non saranno a posto le virgole bisogna aspettare. “. Su Kessie: “A differenza di Brozovic, lui non ha dato grosse certezze al Milan. Se Barcellona e Tottenham stanno cercando Brozovic, penso che possano puntare anche su Kessie. L’Inter mi sembra un po’ buttata là”. Rinnovo vicino anche per Marotta: “Mentre per Brozovic si studiano le virgole, Marotta, Ausilio e gli altri due dirigenti firmeranno un rinnovo biennale, forse per Marotta anche di più. E’ davvero tutto fatto”.

Inter, Biasin su Perisic: “Ci si rivede a marzo”

Biasin ha parlato anche di derby: “L’Inter ha sempre fatto il suo gioco contro ogni avversario, Pioli secondo me ha in mente Kessie alle spalle di Giroud per cercare sia di disturbare Brozovic sia per essere pericoloso. Penso che questa possa essere una bella arma. Pioli trova sempre una chiave per restare a galla, mi aspetto una gara davvero combattuta fino in fondo. Inter anche solo con 2 punti tra Milan e Napoli più vicina allo scudetto? Troppo presto per me, se Milan dovesse perdere il derby dovrebbe iniziare a guardarsi indietro, perché va potenzialmente a -10. A ottobre Inter era a 7 punti da Napoli e Milan e sembrava spacciata.”. Tornando al discorso mercato, sul prossimo difensore nerazzurro: “Bremer interessa molto, ha rinnovato e ha fatto una cosa da gran signore. Penso abbia molto mercato all’estero. Secondo me non arriverà ne lui ne Luiz Felipe. Penso arriverà un altro centrale”.

Su Perisic: “Con lui ci si rivede a marzo con calma per ragionare l’anno prossimo. L’Inter si è portata a casa Gosens perché aveva bisogno di una certezza e proporrà il rinnovo a Perisic a cifre normali (3/3,5 milioni l’anno) e al momento distanza enorme, ma non ci sono diatribe in corso.