Partita speciale questa sera a San Siro per José Mourinho, che torna per la prima volta da avversario nel Meazza interista. Dzeko altro atteso ex della sfida

Partita ‘Special’ e non poteva essere altrimenti per José Mourinho, che quasi 12 anni dopo torna in panchina nella San Siro nerazzurra da avversario della ‘sua’ Inter nella sfida dei quarti di Coppa Italia tra la squadra di Inzaghi e la Roma.

Boato al nome del tecnico portoghese alla lettura delle formazioni, con i tifosi interisti che hanno dedicato diversi cori e applausi all’eroe del Triplete del 2010. In Curva Nord anche uno striscione dedicato a Mourinho: “Bentornato a casa José”, con l’attuale tecnico della Roma che ha contraccambiato l’affetto del pubblico salutando con un bacio e un gesto della mano prima di accomodarsi in panchina.

Mourinho al Meazza, corsi e ricorsi storici

L’ultima gara al ‘Meazza’ di Mourinho alla guida dell’Inter è datata 9 maggio 2010, nella vittoria rocambolesca in campionato per 4-3 contro il Chievo. Insieme a ‘Mou’ notte particolare sull’altro versante per Edin Dzeko, subito protagonista dopo appena 2 minuti di gioco. Il centravanti dell’Inter ha sfruttato al meglio l’assist del sempre tambureggiante Perisic a sinistra per battere Rui Patricio e sbloccare il risultato. Il bosniaco, da ex giallorosso, non ha esultato dopo la marcatura.