Inter, tra digiuno del gol e polemiche | Lautaro può salutare in estate

Il piatto dei gol di Lautaro Martinez langue: l’attaccante potrebbe lasciare l’Inter dopo due anni di corteggiamento e di tentati assalti

L’Inter quest’estate ha dimostrato di potersi privare dei pezzi pregiati e di poter comunque continuare una crescita dal punto di vista tecnico e dei risultati ottenuti. Senza Lukaku e Hakimi, ceduti a cifre decisive per il risanamento del bilancio nerazzurro, Inzaghi non solo ha confermato, per adesso, il primo posto che era stato di Antonio Conte, ma anche portato la squadra agli ottavi di Champions League.

Uno scenario impensabile quando la cessione di Lukaku sembrava destinata a cambiare gli equilibri in campo, ma che adesso lascia aperto uno spiraglio considerevole per il futuro. Una nuova cessione illustre, in casa Inter, potrebbe essere presa molto più in considerazione.

Calciomercato Inter, Lautaro verso il possibile addio

Cessione illustre che potrebbe avere il nome di Lautaro Martinez. L’attaccante, in queste ore finito al centro delle polemiche per il presunto spunto a Theo Hernandez dopo il derby perso col Milan, sembra aver smarrito la miglior condizione. Dopo un derby giocato sotto le aspettative, per l’argentino potrebbe configurarsi l’addio che nelle ultime due stagioni sembrava cosa alquanto fatta: prima il Barcellona, poi l’Atletico Madrid si sono fatte sotto per aggiudicarsi le prestazioni dell’argentino. Niente di fatto per due anni di fila, ma adesso, se la pista Dybala a parametro zero dovesse concretizzarsi, la cessione sarebbe plausibile.

I conti dell’Inter necessitano di un indotto annuale, che può arrivare dalla cessione eccellente di uno dei pezzi pregiati. Se in difesa dovrà essere fatto un investimento per trovare il nuovo de Vrij e in porta è già certo l’arrivo di Onana al posto di Handanovic, per poter intervenire a centrocampo e puntare forte su Frattesi, al quale farebbe seguito anche Scamacca in attacco, sarà essenziale recuperare risorse che lo stesso Lautaro potrebbe portare.

Inter, cessione eccellente per aggredire il mercato

La sua cessione potrebbe portare nelle casse nerazzurre 70 milioni di euro, se non addirittura 80: una plusvalenza importante, a fronte dei 25 milioni versati nelle casse del Racing nel 2018. Le reti quest’anno sono 12, su 29 presenze: l’anno scorso ne arrivarono 19 su 48 partite giocate, per un bottino che aveva aiutato l’Inter a trionfare in Serie A e che in proiezione potrebbe essere superato. Quello che preoccupa è vedere Martinez a secco in campionato dal 17 dicembre, quando segnò con la Salernitana, e in assoluto dalla Supercoppa con la Juventus, di un mese fa. Tempi biblici per un attaccante del suo calibro.

Ora l’Atletico Madrid potrebbe tornare a bussare alla porta dell’Inter, ma anche dalla Premier League sono attenti a come si evolve la situazione legata a Lautaro Martinez: molto dirà il resto della stagione, dipenderà tanto dalla Champions League e dal doppio scontro con il Liverpool. Intanto stasera c’è la Coppa Italia, un appuntamento chiave per una stagione che vede Inzaghi desideroso di fare incetta di quanti più premi possibili: obiettivo che vorrà ripetere anche l’anno prossimo, con o senza il Toro.